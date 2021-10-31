Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20211031/okonchatelnye-rezultaty-vyborov-v-gruzii-stanut-izvestny-ne-pozdnee-13-noyabrya-261661076.html
Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября
Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября
К этому времени подсчитано 100% голосов на всех избирательных участках, остается пройти все предусмотренные законом процедуры 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T13:31+0400
2021-10-31T14:05+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
цик грузии
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261623249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_848593046a48cb8d54ddbafbd79e5ceb.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Окончательные итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления будут обнародованы не позднее 13 ноября, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге.В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.ISFED заявила о фактах, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии&gt;&gt;Во втором туре соперничали кандидаты, которые в первом туре выборов, 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.К этому времени ЦИК подсчитал 100% голосов на всех избирательных участках.По предварительным данным Центризбиркома, Цаленджиха – единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261623249_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_ccedecc4f1d0f2cca55d68b292d04bdc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, цик грузии, местные выборы

Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября

13:31 31.10.2021 (обновлено: 14:05 31.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerМестные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года. Избиратели голосуют на участках
Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года. Избиратели голосуют на участках - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
К этому времени подсчитано 100% голосов на всех избирательных участках, остается пройти все предусмотренные законом процедуры
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Окончательные итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления будут обнародованы не позднее 13 ноября, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге.
В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
ISFED заявила о фактах, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии>>

"Избирательная администрация официально подведет итоги второго тура выборов, как только будут завершены все предусмотренные законом процедуры. Это произойдет не позднее 13 ноября", – заявил Каландаришвили.

Во втором туре соперничали кандидаты, которые в первом туре выборов, 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.
К этому времени ЦИК подсчитал 100% голосов на всех избирательных участках.
По предварительным данным Центризбиркома, Цаленджиха – единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Читайте также:

"Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси
ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями
Бой идет за каждый голос - заявление грузинской оппозиции после второго тура выборов
В Грузии выборы выиграли… все - партии начали праздновать победу без данных ЦИК
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:02Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
13:31Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября
12:48В Кутаиси разбили машину члена партии экс-премьера Гахария
12:46"Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси
12:28ISFED заявила о фактах, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии
12:27Единственный оппозиционный мэр в Грузии обещает "решать проблемы всех"
11:45ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями
11:40Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров
11:28Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация в стране остается сложной
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 382
10:02Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии
09:54Второй реальный срок. Как страны Балтии зачищают русскоязычное инфопространство
09:25Кто и как победил: ЦИК Грузии представил предварительные итоги в 15 муниципалитетах
08:44Кандидат "Грузинской мечты" выиграл выборы в Батуми с минимальным отрывом
08:30"Единое Нацдвижение" озвучит "план бескопромиссной борьбы" за смену власти в Грузии
08:01Выборы в Кутаиси выиграл кандидат "Грузинской мечты"
07:48Анзору Мелия не хватило 1700 голосов в Зугдиди
05:14Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы
03:27Выборы мэра Рустави впервые выиграла женщина
02:59В "Грузинской мечте" заявили, что не хотят больше слышать о "Нацдвижении"