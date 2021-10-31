https://sputnik-georgia.ru/20211031/okonchatelnye-rezultaty-vyborov-v-gruzii-stanut-izvestny-ne-pozdnee-13-noyabrya-261661076.html
Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября
Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября
К этому времени подсчитано 100% голосов на всех избирательных участках, остается пройти все предусмотренные законом процедуры 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T13:31+0400
2021-10-31T13:31+0400
2021-10-31T14:05+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Окончательные итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления будут обнародованы не позднее 13 ноября, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге.В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.ISFED заявила о фактах, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии>>Во втором туре соперничали кандидаты, которые в первом туре выборов, 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.К этому времени ЦИК подсчитал 100% голосов на всех избирательных участках.По предварительным данным Центризбиркома, Цаленджиха – единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, цик грузии, местные выборы
Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября
13:31 31.10.2021 (обновлено: 14:05 31.10.2021)
К этому времени подсчитано 100% голосов на всех избирательных участках, остается пройти все предусмотренные законом процедуры
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Окончательные итоги второго тура выборов в органы местного самоуправления будут обнародованы не позднее 13 ноября, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили на брифинге.
В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
"Избирательная администрация официально подведет итоги второго тура выборов, как только будут завершены все предусмотренные законом процедуры. Это произойдет не позднее 13 ноября", – заявил Каландаришвили.
Во втором туре соперничали кандидаты, которые в первом туре выборов, 2 октября, не смогли набрать более половины голосов избирателей (50% +1), но показали лучшие результаты.
К этому времени ЦИК подсчитал 100% голосов на всех избирательных участках.
По предварительным данным Центризбиркома, Цаленджиха – единственный район в Грузии, где лидирует представитель оппозиции. В остальных 19 городах и районах перевес на стороне кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
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