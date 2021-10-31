Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211031/oppozitsiya-planiruet-provesti-aktsiyu-protesta-v-tbilisi-7-noyabrya-261669869.html
Оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в Тбилиси 7 ноября
Оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в Тбилиси 7 ноября
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Масштабная акция протеста крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и ее соратников намечена на 7 ноября... 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T19:55+0400
2021-10-31T20:07+0400
новости
грузия
единое нацдвижение
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261625817_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_942cd9b2e7aa95da09f1e8c97a31a248.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Масштабная акция протеста крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и ее соратников намечена на 7 ноября в Тбилиси, заявил председатель "Нацдвижения" Ника Мелия на акции перед парламентом. БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы&gt;&gt;Нынешняя акция проходит перед парламентом на проспекте Руставели, оппозиционеры опротестовывают результаты второго тура выборов в местные органы власти. На месте находятся несколько тысяч человек, проезжая часть перекрыта.Акция "Единого национального движения" 14 октября оказалась самой масштабной с тех пор, как эта партия 9 лет назад потеряла власть в Грузии. Главная оппозиционная партия стянула на площадь Свободы в Тбилиси сторонников со всей страны - по разным подсчетам там было от 15 до 50 тысяч человек.Как сказал Мелия, до 7 ноября, в течение недели "Нацдвижение" намерено решать организационные вопросы и проводить акции в регионах. Во вторник оппозиционеры отправятся в Батуми, далее в Кутаиси и другие города. "Мы вместе с вами не собираемся отступать, и развернем линию фронта по всей стране... Нас ждет очень интересное, историческое, тяжелое и важное приключение, где мы должны идти рука об руку и удивлять врагов и друзей", - сказал Мелия, обращаясь к сторонникам.По его словам, выборы сопровождались насилием и были "тотально сфальсифицированы".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1e/261625817_136:0:1275:854_1920x0_80_0_0_60038e9a6757fba7b81b63d9fdddfb6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, единое нацдвижение, местные выборы

Оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в Тбилиси 7 ноября

19:55 31.10.2021 (обновлено: 20:07 31.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Ника Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Масштабная акция протеста крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и ее соратников намечена на 7 ноября в Тбилиси, заявил председатель "Нацдвижения" Ника Мелия на акции перед парламентом.
БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы>>
Нынешняя акция проходит перед парламентом на проспекте Руставели, оппозиционеры опротестовывают результаты второго тура выборов в местные органы власти. На месте находятся несколько тысяч человек, проезжая часть перекрыта.
"Масштаб будет больше чем 14 октября, но смысл и нагрузка будут иными, они будут служить интересам государства", - сказал Мелия.
Акция "Единого национального движения" 14 октября оказалась самой масштабной с тех пор, как эта партия 9 лет назад потеряла власть в Грузии. Главная оппозиционная партия стянула на площадь Свободы в Тбилиси сторонников со всей страны - по разным подсчетам там было от 15 до 50 тысяч человек.
Как сказал Мелия, до 7 ноября, в течение недели "Нацдвижение" намерено решать организационные вопросы и проводить акции в регионах. Во вторник оппозиционеры отправятся в Батуми, далее в Кутаиси и другие города.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Единого национального движения у здания парламента Грузии 31 октября 2021 года
Акция протеста сторонников Единого национального движения у здания парламента Грузии 31 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
Акция протеста сторонников Единого национального движения у здания парламента Грузии 31 октября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
"Мы вместе с вами не собираемся отступать, и развернем линию фронта по всей стране... Нас ждет очень интересное, историческое, тяжелое и важное приключение, где мы должны идти рука об руку и удивлять врагов и друзей", - сказал Мелия, обращаясь к сторонникам.
По его словам, выборы сопровождались насилием и были "тотально сфальсифицированы".

Читайте также:

Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября
О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии
ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями
ISFED заявила о фактах, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:10Новая волна протестов в Грузии: ЕНД будет бороться с властью - видео
19:55Оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в Тбилиси 7 ноября
19:54Грузинское политическое казино: делайте ваши ставки, господа!
19:38Депутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата
19:34"Грузинская мечта" vs оппозиция: как распределились силы в сакребуло крупных городов
19:03В мэрии Тбилиси опровергли слухи об остановке общественного транспорта
18:36Кандидат от "Грузинской мечты" поздравил избранного от оппозиции мэра Цаленджиха
17:50Страны G20 приняли коммюнике по итогам саммита
17:21В "Грузинской мечте" довольны оценкой международных наблюдателей второго тура выборов
17:06"Грузинская мечта" ведет переговоры по формированию большинства в ряде сакребуло
16:48О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии
16:25"Другого выбора нет" - грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста
16:01Мечта о маляре в Тбилиси, или Когда с ремонтниками труба
15:31Прекратит ли Саакашвили голодовку?
14:57Результаты голосования в крупных городах Грузии
14:40БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы
14:34Грузинский теннисист узнал имя первого соперника на парижском "Мастерс"
14:17Выборы в Грузии: в окружные комиссии поступило более 270 жалоб
14:02Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
13:31Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября