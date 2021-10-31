https://sputnik-georgia.ru/20211031/oppozitsiya-planiruet-provesti-aktsiyu-protesta-v-tbilisi-7-noyabrya-261669869.html

Оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в Тбилиси 7 ноября

Оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в Тбилиси 7 ноября

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Масштабная акция протеста крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и ее соратников намечена на 7 ноября... 31.10.2021, Sputnik Грузия

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грузия

единое нацдвижение

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Масштабная акция протеста крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и ее соратников намечена на 7 ноября в Тбилиси, заявил председатель "Нацдвижения" Ника Мелия на акции перед парламентом. БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы>>Нынешняя акция проходит перед парламентом на проспекте Руставели, оппозиционеры опротестовывают результаты второго тура выборов в местные органы власти. На месте находятся несколько тысяч человек, проезжая часть перекрыта.Акция "Единого национального движения" 14 октября оказалась самой масштабной с тех пор, как эта партия 9 лет назад потеряла власть в Грузии. Главная оппозиционная партия стянула на площадь Свободы в Тбилиси сторонников со всей страны - по разным подсчетам там было от 15 до 50 тысяч человек.Как сказал Мелия, до 7 ноября, в течение недели "Нацдвижение" намерено решать организационные вопросы и проводить акции в регионах. Во вторник оппозиционеры отправятся в Батуми, далее в Кутаиси и другие города. "Мы вместе с вами не собираемся отступать, и развернем линию фронта по всей стране... Нас ждет очень интересное, историческое, тяжелое и важное приключение, где мы должны идти рука об руку и удивлять врагов и друзей", - сказал Мелия, обращаясь к сторонникам.По его словам, выборы сопровождались насилием и были "тотально сфальсифицированы".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, единое нацдвижение, местные выборы