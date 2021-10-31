Оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в Тбилиси 7 ноября
19:55 31.10.2021 (обновлено: 20:07 31.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Масштабная акция протеста крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и ее соратников намечена на 7 ноября в Тбилиси, заявил председатель "Нацдвижения" Ника Мелия на акции перед парламентом.
Нынешняя акция проходит перед парламентом на проспекте Руставели, оппозиционеры опротестовывают результаты второго тура выборов в местные органы власти. На месте находятся несколько тысяч человек, проезжая часть перекрыта.
"Масштаб будет больше чем 14 октября, но смысл и нагрузка будут иными, они будут служить интересам государства", - сказал Мелия.
Акция "Единого национального движения" 14 октября оказалась самой масштабной с тех пор, как эта партия 9 лет назад потеряла власть в Грузии. Главная оппозиционная партия стянула на площадь Свободы в Тбилиси сторонников со всей страны - по разным подсчетам там было от 15 до 50 тысяч человек.
Как сказал Мелия, до 7 ноября, в течение недели "Нацдвижение" намерено решать организационные вопросы и проводить акции в регионах. Во вторник оппозиционеры отправятся в Батуми, далее в Кутаиси и другие города.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Единого национального движения у здания парламента Грузии 31 октября 2021 года
Акция протеста сторонников Единого национального движения у здания парламента Грузии 31 октября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
"Мы вместе с вами не собираемся отступать, и развернем линию фронта по всей стране... Нас ждет очень интересное, историческое, тяжелое и важное приключение, где мы должны идти рука об руку и удивлять врагов и друзей", - сказал Мелия, обращаясь к сторонникам.
По его словам, выборы сопровождались насилием и были "тотально сфальсифицированы".
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