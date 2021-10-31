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Прекратит ли Саакашвили голодовку, защита пока не знает – адвокат
Прекратит ли Саакашвили голодовку, защита пока не знает – адвокат
Экс-президент Грузии объявил голодовку протеста сразу после ареста 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T15:31+0400
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грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. У адвокатов голодающего в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на данном этапе нет информации о его планах, сообщил Sputnik Грузия один из его адвокатов Бека Басилая.Михаил Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме №12. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать на выборах "Единое национальное движение", заявляя, что от победы оппозиции на этих выборах "зависит его жизнь".Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии&gt;&gt;По данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, включая Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур местных выборов."К сожалению, сегодня у меня не было коммуникации с Михаилом Саакашвили. Надеемся, что в понедельник у нас будет возможность встретиться с ним", – заявил Басилая.По словам Басилая, адвокаты не встречались со своим подзащитным из-за выходных, поэтому у них нет информации ни о его состоянии, ни о его планах на будущее. Накануне отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили призвал сына прекратить голодовку. С аналогичным призывом к третьему президенту обратился и лидер ЕНД Ника Мелия.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Прекратит ли Саакашвили голодовку, защита пока не знает – адвокат

15:31 31.10.2021 (обновлено: 15:42 31.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАдвокаты Саакашвили у Руставской тюрьмы
Адвокаты Саакашвили у Руставской тюрьмы - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экс-президент Грузии объявил голодовку протеста сразу после ареста
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. У адвокатов голодающего в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на данном этапе нет информации о его планах, сообщил Sputnik Грузия один из его адвокатов Бека Басилая.
Михаил Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме №12. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать на выборах "Единое национальное движение", заявляя, что от победы оппозиции на этих выборах "зависит его жизнь".
Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии>>
По данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, включая Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур местных выборов.
"К сожалению, сегодня у меня не было коммуникации с Михаилом Саакашвили. Надеемся, что в понедельник у нас будет возможность встретиться с ним", – заявил Басилая.
По словам Басилая, адвокаты не встречались со своим подзащитным из-за выходных, поэтому у них нет информации ни о его состоянии, ни о его планах на будущее.
Накануне отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили призвал сына прекратить голодовку. С аналогичным призывом к третьему президенту обратился и лидер ЕНД Ника Мелия.
Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.

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