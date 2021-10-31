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Прекратит ли Саакашвили голодовку, защита пока не знает – адвокат
Прекратит ли Саакашвили голодовку, защита пока не знает – адвокат
Экс-президент Грузии объявил голодовку протеста сразу после ареста 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T15:31+0400
2021-10-31T15:31+0400
2021-10-31T15:42+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. У адвокатов голодающего в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на данном этапе нет информации о его планах, сообщил Sputnik Грузия один из его адвокатов Бека Басилая.Михаил Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме №12. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать на выборах "Единое национальное движение", заявляя, что от победы оппозиции на этих выборах "зависит его жизнь".Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии>>По данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, включая Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур местных выборов."К сожалению, сегодня у меня не было коммуникации с Михаилом Саакашвили. Надеемся, что в понедельник у нас будет возможность встретиться с ним", – заявил Басилая.По словам Басилая, адвокаты не встречались со своим подзащитным из-за выходных, поэтому у них нет информации ни о его состоянии, ни о его планах на будущее. Накануне отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили призвал сына прекратить голодовку. С аналогичным призывом к третьему президенту обратился и лидер ЕНД Ника Мелия.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили
Прекратит ли Саакашвили голодовку, защита пока не знает – адвокат
15:31 31.10.2021 (обновлено: 15:42 31.10.2021)
Экс-президент Грузии объявил голодовку протеста сразу после ареста
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik.
У адвокатов голодающего в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на данном этапе нет информации о его планах, сообщил Sputnik Грузия
один из его адвокатов Бека Басилая.
Михаил Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме №12. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать на выборах "Единое национальное движение", заявляя, что от победы оппозиции на этих выборах "зависит его жизнь".
По данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, включая Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур местных выборов.
"К сожалению, сегодня у меня не было коммуникации с Михаилом Саакашвили. Надеемся, что в понедельник у нас будет возможность встретиться с ним", – заявил Басилая.
По словам Басилая, адвокаты не встречались со своим подзащитным из-за выходных, поэтому у них нет информации ни о его состоянии, ни о его планах на будущее.
Накануне отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили призвал сына прекратить голодовку. С аналогичным призывом к третьему президенту обратился и лидер ЕНД Ника Мелия.
Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.
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