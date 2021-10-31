https://sputnik-georgia.ru/20211031/prekratit-li-saakashvili-golodovku-zaschita-poka-ne-znaet---advokat-261663675.html

Прекратит ли Саакашвили голодовку, защита пока не знает – адвокат

Прекратит ли Саакашвили голодовку, защита пока не знает – адвокат

Экс-президент Грузии объявил голодовку протеста сразу после ареста 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T15:31+0400

2021-10-31T15:31+0400

2021-10-31T15:42+0400

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грузия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. У адвокатов голодающего в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на данном этапе нет информации о его планах, сообщил Sputnik Грузия один из его адвокатов Бека Басилая.Михаил Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме №12. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать на выборах "Единое национальное движение", заявляя, что от победы оппозиции на этих выборах "зависит его жизнь".Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии>>По данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, включая Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур местных выборов."К сожалению, сегодня у меня не было коммуникации с Михаилом Саакашвили. Надеемся, что в понедельник у нас будет возможность встретиться с ним", – заявил Басилая.По словам Басилая, адвокаты не встречались со своим подзащитным из-за выходных, поэтому у них нет информации ни о его состоянии, ни о его планах на будущее. Накануне отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили призвал сына прекратить голодовку. С аналогичным призывом к третьему президенту обратился и лидер ЕНД Ника Мелия.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, возвращение и арест саакашвили