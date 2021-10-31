https://sputnik-georgia.ru/20211031/vremya-prekratit-golodovku---prizyvaet-otets-eks-prezidenta-gruzii-261655960.html

Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии

Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии

Пошел 31-й день голодовки Михаила Саакашвили. Экс-президент отказывается от медицинской помощи и госпитализации в тюремную больницу 31.10.2021, Sputnik Грузия

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили призывает сына прекратить голодовку.Михаил Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме №12. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать на выборах "Единое национальное движение", заявляя, что от победы оппозиции на этих выборах "зависит его жизнь".Ника Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах>>Однако, по данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, начиная с Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур местных выборов.Николоз Саакашвили опубликовал до этого еще одно обращение к сыну, но уже как к третьему президенту Грузии."Сегодня я уже могу позволить себе обратиться к третьему президенту Грузии! У нас есть право потребовать прекратить голодовку под строгим медицинским контролем, поскольку вместе с вами нам предстоит пройти огромный путь для достижения благополучия Грузии!" – написал Николоз Саакашвили.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили