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Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии
Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии
Пошел 31-й день голодовки Михаила Саакашвили. Экс-президент отказывается от медицинской помощи и госпитализации в тюремную больницу 31.10.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили призывает сына прекратить голодовку.Михаил Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме №12. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать на выборах "Единое национальное движение", заявляя, что от победы оппозиции на этих выборах "зависит его жизнь".Ника Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах&gt;&gt;Однако, по данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, начиная с Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур местных выборов.Николоз Саакашвили опубликовал до этого еще одно обращение к сыну, но уже как к третьему президенту Грузии."Сегодня я уже могу позволить себе обратиться к третьему президенту Грузии! У нас есть право потребовать прекратить голодовку под строгим медицинским контролем, поскольку вместе с вами нам предстоит пройти огромный путь для достижения благополучия Грузии!" – написал Николоз Саакашвили.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили

Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии

10:02 31.10.2021 (обновлено: 10:24 31.10.2021)
© REUTERS / Valentyn OgirenkoМихаил Саакашвили в Киеве
Михаил Саакашвили в Киеве - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Пошел 31-й день голодовки Михаила Саакашвили. Экс-президент отказывается от медицинской помощи и госпитализации в тюремную больницу
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили призывает сына прекратить голодовку.
Михаил Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме №12. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать на выборах "Единое национальное движение", заявляя, что от победы оппозиции на этих выборах "зависит его жизнь".
Ника Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах>>
Однако, по данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, начиная с Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур местных выборов.

"Миша, твой 30-дневний беспрецедентный протест имел огромное влияние на мобилизацию выборов, что позитивно отразилось на результат. Время прекратить эту форму протеста и набраться сил. Народу нужна поддержка", – написал Николоз Саакашвили на своей странице в социальной сети.

Николоз Саакашвили опубликовал до этого еще одно обращение к сыну, но уже как к третьему президенту Грузии.
"Сегодня я уже могу позволить себе обратиться к третьему президенту Грузии! У нас есть право потребовать прекратить голодовку под строгим медицинским контролем, поскольку вместе с вами нам предстоит пройти огромный путь для достижения благополучия Грузии!" – написал Николоз Саакашвили.
Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.

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