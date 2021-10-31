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Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии
Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии
Пошел 31-й день голодовки Михаила Саакашвили. Экс-президент отказывается от медицинской помощи и госпитализации в тюремную больницу 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T10:02+0400
2021-10-31T10:02+0400
2021-10-31T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили призывает сына прекратить голодовку.Михаил Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме №12. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать на выборах "Единое национальное движение", заявляя, что от победы оппозиции на этих выборах "зависит его жизнь".Ника Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах>>Однако, по данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, начиная с Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур местных выборов.Николоз Саакашвили опубликовал до этого еще одно обращение к сыну, но уже как к третьему президенту Грузии."Сегодня я уже могу позволить себе обратиться к третьему президенту Грузии! У нас есть право потребовать прекратить голодовку под строгим медицинским контролем, поскольку вместе с вами нам предстоит пройти огромный путь для достижения благополучия Грузии!" – написал Николоз Саакашвили.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии
10:02 31.10.2021 (обновлено: 10:24 31.10.2021)
Пошел 31-й день голодовки Михаила Саакашвили. Экс-президент отказывается от медицинской помощи и госпитализации в тюремную больницу
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Отец экс-президента Грузии Николоз Саакашвили призывает сына прекратить голодовку.
Михаил Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме №12. Из тюрьмы через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать на выборах "Единое национальное движение", заявляя, что от победы оппозиции на этих выборах "зависит его жизнь".
Однако, по данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах и муниципалитетах, начиная с Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур местных выборов.
"Миша, твой 30-дневний беспрецедентный протест имел огромное влияние на мобилизацию выборов, что позитивно отразилось на результат. Время прекратить эту форму протеста и набраться сил. Народу нужна поддержка", – написал Николоз Саакашвили на своей странице в социальной сети.
Николоз Саакашвили опубликовал до этого еще одно обращение к сыну, но уже как к третьему президенту Грузии.
"Сегодня я уже могу позволить себе обратиться к третьему президенту Грузии! У нас есть право потребовать прекратить голодовку под строгим медицинским контролем, поскольку вместе с вами нам предстоит пройти огромный путь для достижения благополучия Грузии!" – написал Николоз Саакашвили.
Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.
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