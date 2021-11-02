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Оппозиция проводит многотысячный митинг в центре Батуми
Оппозиция проводит многотысячный митинг в центре Батуми
Широкомасштабные акции продолжатся, пока мы не добьемся правды, и это произойдет в ближайшее время, заявил лидер "Нацдвижения" 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T18:54+0400
2021-11-02T19:29+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и партии, находящиеся с ней в коалиции, в эти минуты проводят акцию протеста в Батуми.Оппозиционеры собрались, чтобы опротестовывать результаты второго тура выборов в местные органы власти и рассказать о дальнейших планах.На акции собрались несколько тысяч человек, которые полностью заполнили площадь перед зданием правительства Аджарской автономной республики. Они держат в руках флаги Грузии и флаги с символикой партий. Тут собрались не только сторонники "Нацдивжения", но и партий "Лело для Грузии", "Гирчи – больше свободы", "Время" и других.Акция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября &gt;&gt;К участникам акций в эти минуты обращаются лидеры партий.В то же время оппозиционер, который проиграл на выборах мэра Тбилиси кандидату от правящей партии "Грузинская мечта", отметил, что акции не являются самоцелью оппозиции.Он также пообещал устроить сюрпризы власти."Мы готовы победить вас в резком противостоянии большинством и с поднятыми руками. Я не люблю говорить даты. Это звучит несерьезно: "В этот день мы вас победим". Мы приготовим вам сюрпризы, такие, которые вас удивят и порадуют наших сторонников", - сказал Мелия.Акция в поддержку Саакашвили в Тбилиси переросла в потасовку с полицией &gt;&gt;Кроме того, Мелия заявил, что оппозиция будет бороться за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и борьба будет до конца.Акция в Батуми продолжается выступлениями других лидеров оппозиции.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение

Оппозиция проводит многотысячный митинг в центре Батуми

18:54 02.11.2021 (обновлено: 19:29 02.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста оппозиции на батумском бульваре 23 октября и в поддержку Саакашвили
Акция протеста оппозиции на батумском бульваре 23 октября и в поддержку Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Широкомасштабные акции продолжатся, пока мы не добьемся правды, и это произойдет в ближайшее время, заявил лидер "Нацдвижения"
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и партии, находящиеся с ней в коалиции, в эти минуты проводят акцию протеста в Батуми.
Оппозиционеры собрались, чтобы опротестовывать результаты второго тура выборов в местные органы власти и рассказать о дальнейших планах.
На акции собрались несколько тысяч человек, которые полностью заполнили площадь перед зданием правительства Аджарской автономной республики. Они держат в руках флаги Грузии и флаги с символикой партий. Тут собрались не только сторонники "Нацдивжения", но и партий "Лело для Грузии", "Гирчи – больше свободы", "Время" и других.
Акция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября >>
К участникам акций в эти минуты обращаются лидеры партий.

"Да, мы собираемся идти путем акций протеста. Широкомасштабные акции продолжатся, пока мы не добьемся правды, и это произойдет в ближайшее время, а не через месяц или два", - сказал лидер "Нацдвижения" Ника Мелия.

В то же время оппозиционер, который проиграл на выборах мэра Тбилиси кандидату от правящей партии "Грузинская мечта", отметил, что акции не являются самоцелью оппозиции.
Он также пообещал устроить сюрпризы власти.
"Мы готовы победить вас в резком противостоянии большинством и с поднятыми руками. Я не люблю говорить даты. Это звучит несерьезно: "В этот день мы вас победим". Мы приготовим вам сюрпризы, такие, которые вас удивят и порадуют наших сторонников", - сказал Мелия.
Акция в поддержку Саакашвили в Тбилиси переросла в потасовку с полицией >>
Кроме того, Мелия заявил, что оппозиция будет бороться за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и борьба будет до конца.
Акция в Батуми продолжается выступлениями других лидеров оппозиции.
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