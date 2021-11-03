https://sputnik-georgia.ru/20211103/ilich-iz-little-big-vzyal-na-sebya-vinu-za-razvod-s-irinoy-smeloy-261754717.html
Ильич из Little Big взял на себя вину за развод с Ириной Смелой
Ильич из Little Big взял на себя вину за развод с Ириной Смелой
Музыкант поблагодарил бывшую возлюбленную за терпение, а также извинился за скандал, связанный с романом с Софьей Таюрской 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T16:16+0400
2021-11-03T16:16+0400
2021-11-03T16:16+0400
развод
little big
софья таюрская
илья прусикин
ирина смелая
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Российский музыкант и солист группы Little Big Ильич наконец смог рассказать о своем разводе: певец взял на себя вину за разрыв с Ирой Смелой. Прусикин впервые заговорил о расставании с женой. Брак продлился около четырех лет, после чего пара резко рассталась. После стало известно, что Ильич закрутил роман с коллегой по группе Соней Таюрской. А теперь заявил, что его развод с женой был непростым. Ильич сказал, что всю вину за расставание берет на себя. "У нас с Ирой не сложилось. Но надо понимать, что это не решение одного дня, что мы вот так взяли и решили развестись. Это происходило долго и сложно. Понимаю, что во многом виноват я, моя жизнь. Но так получилось", - рассказал музыкант в подскасте Эльдара Джахарова и поблагодарил экс-жену за то, что все стерпела. Также музыкант рассказал об отношениях с сыном Добрыней. Ильич признался, что становится мягким рядом с крохой, не может отказать ему ни в чем.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
развод, little big, софья таюрская, илья прусикин, ирина смелая, российский шоу-бизнес
Ильич из Little Big взял на себя вину за развод с Ириной Смелой
Музыкант поблагодарил бывшую возлюбленную за терпение, а также извинился за скандал, связанный с романом с Софьей Таюрской
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Российский музыкант и солист группы Little Big Ильич наконец смог рассказать о своем разводе: певец взял на себя вину за разрыв с Ирой Смелой.
Прусикин впервые заговорил о расставании с женой. Брак продлился около четырех лет, после чего пара резко рассталась. После стало известно, что Ильич закрутил роман с коллегой по группе Соней Таюрской. А теперь заявил, что его развод с женой был непростым.
Ильич сказал, что всю вину за расставание берет на себя. "У нас с Ирой не сложилось. Но надо понимать, что это не решение одного дня, что мы вот так взяли и решили развестись. Это происходило долго и сложно. Понимаю, что во многом виноват я, моя жизнь. Но так получилось", - рассказал музыкант в подскасте Эльдара Джахарова и поблагодарил экс-жену за то, что все стерпела.
Также музыкант рассказал об отношениях с сыном Добрыней. Ильич признался, что становится мягким рядом с крохой, не может отказать ему ни в чем.
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