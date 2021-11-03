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К Саакашвили в тюрьму вызвали ангиолога
К Саакашвили в тюрьму вызвали ангиолога
В руставскую тюрьму №12 вызвали врача, занимающегося лечением заболеваний кровеносных сосудов 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T13:45+0400
2021-11-03T13:45+0400
2021-11-03T15:11+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, голодающему в руставской тюрьме №12, понадобилась помощь ангиолога, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Врача вызвали из тбилисской клиники "Вивамед". Саакашвили голодает уже 34-й день, то есть с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси. Он похудел на 20 килограммов и выглядит ужасно - Лиза Ясько об экс-президенте Грузии>>Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными. Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Пенитенциарная служба Грузии обвинила адвоката Саакашвили во лжи>>Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, тюрьма, возвращение и арест саакашвили
К Саакашвили в тюрьму вызвали ангиолога
13:45 03.11.2021 (обновлено: 15:11 03.11.2021)
В руставскую тюрьму №12 вызвали врача, занимающегося лечением заболеваний кровеносных сосудов
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, голодающему в руставской тюрьме №12, понадобилась помощь ангиолога, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
Врача вызвали из тбилисской клиники "Вивамед".
"Врач приходит всегда, когда пациенту нужна какая-то помощь. Я сейчас не смогу оценить состояние здоровья экс-президента", - сказал клинический директор "Вивамед" Зураб Чхаидзе в телефонном включении.
Саакашвили голодает уже 34-й день, то есть с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.
Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
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