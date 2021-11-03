https://sputnik-georgia.ru/20211103/k-saakashvili-v-tyurmu-vyzvali-angiologa--261750044.html

К Саакашвили в тюрьму вызвали ангиолога

К Саакашвили в тюрьму вызвали ангиолога

В руставскую тюрьму №12 вызвали врача, занимающегося лечением заболеваний кровеносных сосудов 03.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-03T13:45+0400

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новости

грузия

михаил саакашвили

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, голодающему в руставской тюрьме №12, понадобилась помощь ангиолога, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Врача вызвали из тбилисской клиники "Вивамед". Саакашвили голодает уже 34-й день, то есть с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси. Он похудел на 20 килограммов и выглядит ужасно - Лиза Ясько об экс-президенте Грузии>>Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными. Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Пенитенциарная служба Грузии обвинила адвоката Саакашвили во лжи>>Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, тюрьма, возвращение и арест саакашвили