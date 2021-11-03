https://sputnik-georgia.ru/20211103/prezident-privala-pravitelstvo-gruzii-k-strogosti-v-borbe-s-pandemiey-261773929.html

Президент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса

Президент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса

Президент Грузии перечислила список мер, которые, по ее мнению, помогут справиться с коронавирусом 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T22:22+0400

2021-11-03T22:22+0400

2021-11-03T22:59+0400

новости

грузия

правительство грузии

коронавирус covid-19

саломе зурабишвили

пятая волна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252545669_0:52:1300:783_1920x0_80_0_0_dff9608325e131d92b7ad399f282e46b.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом из-за ухудшающегося эпидемиологического положения в стране. Какие двери откроет "зеленый паспорт" в Грузии - идет работа над концепцией>>В Грузии за минувшие сутки в Грузии выявлено 6024 новых случая коронавируса, скончались 49 человек. На этом фоне 2 ноября вакцинировались лишь 3 868 человек.Президент обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих этот вопрос. Она также призвала гражданский сектор к активности, а политиков, которые в последнее время все чаще стали проводить масштабные акции, к сдержанности.Эпидситуация под контролем, но вряд ли надолго - Минздрав Грузии>>"Я еще раз обращаюсь к Патриархии, как и сегодня, чтобы Церковь дала четкое указание и пример пастве", - сказала Зурабишвили.При этом она заявила о недопустимости локдауна. "Я против и считаю неприемлемым возвращение к ограничению экономической активности и любому закрытию, это неприемлемо, так как это нанесет ущерб экономике страны. Особенно той части населения, которая уже стоит перед серьезными социальными вызовами", - подчеркнула Зурабишвили.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, правительство грузии, коронавирус covid-19, саломе зурабишвили