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Президент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса
Президент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса
Президент Грузии перечислила список мер, которые, по ее мнению, помогут справиться с коронавирусом 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T22:22+0400
2021-11-03T22:22+0400
2021-11-03T22:59+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом из-за ухудшающегося эпидемиологического положения в стране. Какие двери откроет "зеленый паспорт" в Грузии - идет работа над концепцией>>В Грузии за минувшие сутки в Грузии выявлено 6024 новых случая коронавируса, скончались 49 человек. На этом фоне 2 ноября вакцинировались лишь 3 868 человек.Президент обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих этот вопрос. Она также призвала гражданский сектор к активности, а политиков, которые в последнее время все чаще стали проводить масштабные акции, к сдержанности.Эпидситуация под контролем, но вряд ли надолго - Минздрав Грузии>>"Я еще раз обращаюсь к Патриархии, как и сегодня, чтобы Церковь дала четкое указание и пример пастве", - сказала Зурабишвили.При этом она заявила о недопустимости локдауна. "Я против и считаю неприемлемым возвращение к ограничению экономической активности и любому закрытию, это неприемлемо, так как это нанесет ущерб экономике страны. Особенно той части населения, которая уже стоит перед серьезными социальными вызовами", - подчеркнула Зурабишвили.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, правительство грузии, коронавирус covid-19, саломе зурабишвили
Президент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса
22:22 03.11.2021 (обновлено: 22:59 03.11.2021)
Президент Грузии перечислила список мер, которые, по ее мнению, помогут справиться с коронавирусом
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом из-за ухудшающегося эпидемиологического положения в стране.
В Грузии за минувшие сутки в Грузии выявлено 6024 новых случая коронавируса, скончались 49 человек. На этом фоне 2 ноября вакцинировались лишь 3 868 человек.
"Я призываю власти незамедлительно принять строгие меры, сделать прививки для групп риска обязательными, ввести ковид-паспорта для входа в общественные места и даже платное лечение для невакцинированных граждан", - заявила Зурабишвили на брифинге.
Президент обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих этот вопрос.
Она также призвала гражданский сектор к активности, а политиков, которые в последнее время все чаще стали проводить масштабные акции, к сдержанности.
"Я еще раз обращаюсь к Патриархии, как и сегодня, чтобы Церковь дала четкое указание и пример пастве", - сказала Зурабишвили.
При этом она заявила о недопустимости локдауна.
"Я против и считаю неприемлемым возвращение к ограничению экономической активности и любому закрытию, это неприемлемо, так как это нанесет ущерб экономике страны. Особенно той части населения, которая уже стоит перед серьезными социальными вызовами", - подчеркнула Зурабишвили.
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