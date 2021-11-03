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Президент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса
Президент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса
Президент Грузии перечислила список мер, которые, по ее мнению, помогут справиться с коронавирусом 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T22:22+0400
2021-11-03T22:59+0400
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом из-за ухудшающегося эпидемиологического положения в стране. Какие двери откроет "зеленый паспорт" в Грузии - идет работа над концепцией&gt;&gt;В Грузии за минувшие сутки в Грузии выявлено 6024 новых случая коронавируса, скончались 49 человек. На этом фоне 2 ноября вакцинировались лишь 3 868 человек.Президент обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих этот вопрос. Она также призвала гражданский сектор к активности, а политиков, которые в последнее время все чаще стали проводить масштабные акции, к сдержанности.Эпидситуация под контролем, но вряд ли надолго - Минздрав Грузии&gt;&gt;"Я еще раз обращаюсь к Патриархии, как и сегодня, чтобы Церковь дала четкое указание и пример пастве", - сказала Зурабишвили.При этом она заявила о недопустимости локдауна. "Я против и считаю неприемлемым возвращение к ограничению экономической активности и любому закрытию, это неприемлемо, так как это нанесет ущерб экономике страны. Особенно той части населения, которая уже стоит перед серьезными социальными вызовами", - подчеркнула Зурабишвили.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, правительство грузии, коронавирус covid-19, саломе зурабишвили

Президент Грузии поддержала идею обязательной вакцинации от коронавируса

22:22 03.11.2021 (обновлено: 22:59 03.11.2021)
© photo : press-service of the President of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo : press-service of the President of Georgia
Президент Грузии перечислила список мер, которые, по ее мнению, помогут справиться с коронавирусом
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом из-за ухудшающегося эпидемиологического положения в стране.
Какие двери откроет "зеленый паспорт" в Грузии - идет работа над концепцией>>
В Грузии за минувшие сутки в Грузии выявлено 6024 новых случая коронавируса, скончались 49 человек. На этом фоне 2 ноября вакцинировались лишь 3 868 человек.

"Я призываю власти незамедлительно принять строгие меры, сделать прививки для групп риска обязательными, ввести ковид-паспорта для входа в общественные места и даже платное лечение для невакцинированных граждан", - заявила Зурабишвили на брифинге.

Президент обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих этот вопрос.
Она также призвала гражданский сектор к активности, а политиков, которые в последнее время все чаще стали проводить масштабные акции, к сдержанности.
Эпидситуация под контролем, но вряд ли надолго - Минздрав Грузии>>
"Я еще раз обращаюсь к Патриархии, как и сегодня, чтобы Церковь дала четкое указание и пример пастве", - сказала Зурабишвили.
При этом она заявила о недопустимости локдауна.
"Я против и считаю неприемлемым возвращение к ограничению экономической активности и любому закрытию, это неприемлемо, так как это нанесет ущерб экономике страны. Особенно той части населения, которая уже стоит перед серьезными социальными вызовами", - подчеркнула Зурабишвили.

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