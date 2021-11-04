https://sputnik-georgia.ru/20211104/bahh-tee-morgenshtern--genialnyy-marketolog-i-poryadochnyy-paren-261591646.html

Bahh Tee: "Моргенштерн – гениальный маркетолог и порядочный парень"

Bahh Tee: "Моргенштерн – гениальный маркетолог и порядочный парень"

Продюсер назвал эпатажного рэпера гениальным рекламистом и порядочным человеком, однако артистом настроения 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Известный российский рэпер азербайджанского происхождения, глава Atlantic Records Russia – Bahh Tee (Бахтияр Алиев) назвал Моргенштерна гениальным маркетологом и порядочным человеком. По словам Bahh Tee, Моргенштерн активно меняется в лучшую сторону и, занимаясь благотворительностью, спасает жизни детей. "Какие мотивы им двигали – не важно, – говорит продюсер. – Сейчас он все чаще говорит о Боге. Он ни разу никого не обманул, не кинул. Он реально очень порядочный парень".При этом руководитель Atlantic Records Russia отмечает своеобразное отношение эпатажного рэпера к работе. По его словам, специально для Моргенштерна были организованы коллаборации с известными американскими артистами, однако Алишер все никак не найдет "настроение", чтобы записать с ними дуэт. "Моргенштерну организовали три больших коллаба, супербольших коллаба. Конкретно с американскими звездами. Это организовано четыре месяца назад. Они ждут demo от Моргенштерна. Он говорит: "Я не в настроении". Он не в настроении. Он: "Да, круто! Прикольно. Я это сделаю. Только че-то тут у меня сейчас семейные дела... Ну как вайб будет, сделаю". Американцы в шоке", – признается Bahh Tee. Американский лейбл Atlantic Records впервые открыл отделение в России и набрал starter pack, выкупив один из российских лейблов. Материнская компания Warner Music Group (WMG) приобрела 100% российского лейбла Zhara Music, теперь он носит название Atlantic Records Russia. Вся команда Zhara Music и все артисты перешли под контроль ARR. Среди последних – Morgenshtern, HammAli & Navai, Slava Marlow и другие. Первым музыкантом, подписанным на Atlantic Records Russia, стал Morgenshtern.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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