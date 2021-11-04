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Омбудсмен Украины встретилась с матерью Саакашвили
Омбудсмен Украины встретилась с матерью Саакашвили
Украинский омбудсмен призывает власти Грузии перевести Саакашвили из тюрьмы в медицинское учреждение 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T12:56+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с матерью экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания в Киеве, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.Во встрече также участвовали: девушка Саакашвили – депутат Верховной рады Лиза Ясько и его украинский адвокат Евгений Грушовец.У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента&gt;&gt;"Госпожа Аласания обеспокоена состоянием здоровья сына, который сегодня голодает 34-й день и потерял 20 килограммов в весе. Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михаила", – пишет Денисова.Омбудсмен Украины призывала власти Грузии отреагировать на состояние здоровья Саакашвили.Людмила Денисова также призвала международные организации осудить действия руководства Грузии, которые, по ее мнению, ограничивают право гражданина Украины Михаила Саакашвили на медицинскую помощь.Ранее личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил об ухудшении состояния здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии.Саакашвили голодает со дня ареста. Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, киев, возвращение и арест саакашвили

Омбудсмен Украины встретилась с матерью Саакашвили

12:56 04.11.2021 (обновлено: 13:06 04.11.2021)
© Facebook / Ludmila DenisovaНародный защитник Украины встретилась с матерью Саакашвили
Народный защитник Украины встретилась с матерью Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© Facebook / Ludmila Denisova
Украинский омбудсмен призывает власти Грузии перевести Саакашвили из тюрьмы в медицинское учреждение
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с матерью экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания в Киеве, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Во встрече также участвовали: девушка Саакашвили – депутат Верховной рады Лиза Ясько и его украинский адвокат Евгений Грушовец.
У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента>>
"Госпожа Аласания обеспокоена состоянием здоровья сына, который сегодня голодает 34-й день и потерял 20 килограммов в весе. Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михаила", – пишет Денисова.
Омбудсмен Украины призывала власти Грузии отреагировать на состояние здоровья Саакашвили.

"Я призываю власти Грузии немедленно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Михаила Саакашвили и позволить ему получить профессиональную медицинскую помощь в медицинском учреждении", – пишет украинский омбудсмен.

Людмила Денисова также призвала международные организации осудить действия руководства Грузии, которые, по ее мнению, ограничивают право гражданина Украины Михаила Саакашвили на медицинскую помощь.
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Ранее личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил об ухудшении состояния здоровья находящегося в заключении экс-президента Грузии.
Саакашвили голодает со дня ареста. Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.

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