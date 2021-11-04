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https://sputnik-georgia.ru/20211104/saakashvili-otkazalsya-ot-konsiliuma-vrachey-v-znak-protesta-261801515.html
Саакашвили отказался от консилиума врачей в знак протеста
Саакашвили отказался от консилиума врачей в знак протеста
Саакашвили считает, что врачи, выбранные государством, не защищают его интересы по не зависящим от себя причинам 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T20:43+0400
2021-11-04T20:43+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
ника гварамия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от консилиума врачей, назначенных государством, в знак протеста против отказа администрации тюрьмы впустить к нему альтернативный консилиум, сказал его адвокат Ника Гварамия.Альтернативный консилиум был создан по инициативе НПО "Эмпатия". Этот консилиум должен был вести свое наблюдение за здоровьем голодающего 35-й день экс-президента, так как не доверяет решениям консилиума, созданного по инициативе Министерства юстиции.Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать его на Украину &gt;&gt;"Михаил Саакашвили не будет проходить обследования, назначенные консилиумом, и встречаться с ним, пока не будет допущена альтернативная комиссия", - сказал Гварамия.Гварамия отметил, что Саакашвили считает, что врачи, выбранные государством, не защищают его интересы по не зависящим от себя причинам.Адвокат также отметил, что у Саакашвили проблемы с памятью и его состояние ухудшилось.Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 35 дней."Просто хочу жить" – Саакашвили отказывается от любых должностей &gt;&gt;Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ника гварамия, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили отказался от консилиума врачей в знак протеста

20:43 04.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Саакашвили считает, что врачи, выбранные государством, не защищают его интересы по не зависящим от себя причинам
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от консилиума врачей, назначенных государством, в знак протеста против отказа администрации тюрьмы впустить к нему альтернативный консилиум, сказал его адвокат Ника Гварамия.
Альтернативный консилиум был создан по инициативе НПО "Эмпатия". Этот консилиум должен был вести свое наблюдение за здоровьем голодающего 35-й день экс-президента, так как не доверяет решениям консилиума, созданного по инициативе Министерства юстиции.
Мать Саакашвили попросила Зеленского экстрадировать его на Украину >>
"Михаил Саакашвили не будет проходить обследования, назначенные консилиумом, и встречаться с ним, пока не будет допущена альтернативная комиссия", - сказал Гварамия.
Гварамия отметил, что Саакашвили считает, что врачи, выбранные государством, не защищают его интересы по не зависящим от себя причинам.
Адвокат также отметил, что у Саакашвили проблемы с памятью и его состояние ухудшилось.
Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 35 дней.
"Просто хочу жить" – Саакашвили отказывается от любых должностей >>
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.

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