https://sputnik-georgia.ru/20211104/vse-razrushila-merem-uzerli-obvinili-v-provale-velikolepnogo-veka-261784070.html

Все разрушила: Мерьем Узерли обвинили в провале "Великолепного века"

Все разрушила: Мерьем Узерли обвинили в провале "Великолепного века"

38-летняя звезда известного телесериала резко улетела из Стамбула и перестала выходить на связь со съемочной группой 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T12:00+0400

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мерьем узерли

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Турецкая актриса Мерьем Узерли оказалась в центре скандала – звезду обвинили в провале сериала "Великолепный век".Узерли стала известна благодаря роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век". Изначально популярный проект лишился своих рейтингов в последнем сезоне. Как оказалось, в этом виновата Узерли.Продюсер "Великолепного века" Тимур Савджи обвинил Мерьем Узерли в провале "Великолепного века" и с содроганием вспомнил о предательстве актрисы.Сьемки шоу завершились в 2014 году, но за год до этого Мерьем неожиданно улетела из Стамбула в Берлин и перестала выходить на связь с коллегами и съемочной группой. Позже она оправдалась эмоциональным порывом и гормонами из-за беременности. Тогда создателям проекта пришлось срочно искать замену популярной героине, но новая актриса не понравилась зрителям, а рейтинги начали падать."Она поставила команду, все разрушила. Обычно в таких моментах у меня выдержка, как у серийного маньяка, но эта ситуация – исключение", – заявил продюсер в эфире одного из турецких каналов и отметил, что так и не простил это предательство.Читайте также:"Будет защищать от подонков": в семье Бритни Спирс случилось пополнениеЖених Бритни Спирс вдохновит ее на возвращение на сцену?Бритни Спирс обвинила сестру в отсутствии поддержки в ее деле против опекунстваБритни Спирс освободилась от опеки отца и снялась обнаженнойБритни Спирс трогательно призналась в любви своим сыновьямЕще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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мерьем узерли, зарубежные звезды