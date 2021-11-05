https://sputnik-georgia.ru/20211105/administratsiya-tyurem-skoraya-pomosch-byla-ne-dlya-saakashvili-261828694.html
Администрация тюрем: скорая помощь была не для Саакашвили
Администрация тюрем: скорая помощь была не для Саакашвили
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии поясняет, что бригада скорой помощи была вызвана для плановой ревакцинации в соседнюю тюрьму, а не к... 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T18:41+0400
2021-11-05T18:41+0400
2021-11-05T18:41+0400
новости
грузия
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла информацию СМИ о том, что из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьму вызвали бригаду скорой помощи.Саакашвили отбывает наказание в руставском пенитенциарном учреждении №12 и голодает уже 36-й день. Адвокаты в последние дни упорно говорят об ухудшении его здоровья. Такие же заявления делает и личный врач Саакашвили. В пятницу оппозиционные СМИ сообщили о появлении скорой помощи на территории тюрьмы, предположив, что она была вызвана для Саакашвили."Очень слаб и непривычно неэнергичен" - адвокат рассказал о состоянии Саакашвили>>Здесь же говорится, что состояние здоровья самого Саакашвили удовлетворительное.Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 36 дней.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Администрация тюрем: скорая помощь была не для Саакашвили
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии поясняет, что бригада скорой помощи была вызвана для плановой ревакцинации в соседнюю тюрьму, а не к экс-президенту
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik.
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла
информацию СМИ о том, что из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьму вызвали бригаду скорой помощи.
Саакашвили отбывает наказание в руставском пенитенциарном учреждении №12 и голодает уже 36-й день. Адвокаты в последние дни упорно говорят об ухудшении его здоровья. Такие же заявления делает и личный врач Саакашвили. В пятницу оппозиционные СМИ сообщили о появлении скорой помощи на территории тюрьмы, предположив, что она была вызвана для Саакашвили.
"В то время как осужденный/обвиняемый Михаил Саакашвили встречался с визитерами, в расположенном рядом с учреждением №12 учреждении №16 проводилась плановая ревакцинации. Поясняем, что у данных учреждений общий центральный вход, и именно этот факт хотели использовать СМИ для распространения очередной ложной информации", - говорится в сообщении пенитенциарной службы.
Здесь же говорится, что состояние здоровья самого Саакашвили удовлетворительное.
Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку, которая длится уже 36 дней.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом еще трех уголовных дел: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; о растрате средств из госбюджета; о незаконном пересечении государственной границы.
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