https://sputnik-georgia.ru/20211105/ochen-slab-i-neprivychno-neenergichen---advokat-rasskazal-o-sostoyanii-saakashvili-261826044.html

"Очень слаб и непривычно неэнергичен" - адвокат рассказал о состоянии Саакашвили

"Очень слаб и непривычно неэнергичен" - адвокат рассказал о состоянии Саакашвили

Идет 36-й день голодовки экс-президента Грузии в руставской тюрьме №12 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T17:24+0400

2021-11-05T17:24+0400

2021-11-05T17:24+0400

новости

грузия

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. У экс-президента Грузии Михаил Саакашвили есть все признаки голодовки текущей фазы и он выглядит очень слабым, заявил адвокат Бека Басилая журналистам после встречи со своим подзащитным в руставской тюрьме №12.Саакашвили голодает уже 36 дней. Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Саакашвили отказался от консилиума врачей в знак протеста>>Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении его состояния и требуют его госпитализации, однако власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу.Накануне, представители Народного защитника Грузии еще раз проверили тюремную больницу №18, куда в случае необходимости могут перевести Саакашвили.В результате проверки было установлено, что учреждение оснащено аппаратом дуплекс-сканирования, при этом ведется интенсивная подготовка инфраструктуры для установки аппарата компьютерной томографии. Как разъяснили администрация и медперсонал учреждения, указанный процесс завершится через несколько дней. Кроме того, в учреждение нанято пять врачей-реаниматологов.Несмотря на позитивные изменения, Народный защитник Грузии считает, что существующая в учреждении ситуация вновь не соответствует заключениям и рекомендациями мультифункционального консилиума врачей. Следовательно, в случае перевода Саакашвили в тюремную больницу №18, ему не будут оказаны все необходимые медицинские услуги, определенные заключением консилиума.Что касается личной безопасности Саакашвили, Народный защитник считает, что размещение заключенного в таком учреждении, где ему возможно придется пересекаться с другими заключенными, "создает риски дезорганизации и безопасности" как для учреждения №18, так и для учреждения №8.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/iliya-ii-prosit-saakashvili-prekratit-golodovku--reaktsiya-eks-prezidenta-261796510.html

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новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили