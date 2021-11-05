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Джоли высказалась о смертельной трагедии на съемках с Болдуином
© AFP / Fabrice COFFRINI Анджелина Джоли
© AFP / Fabrice COFFRINI
Голивудская звезда вспомнила, что и сама не раз держала в руках оружие и могла бы оказаться на месте своего коллеги
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли прокомментировала смертельный инцидент, произошедший во время съемок фильма с Алеком Болдуином: об этом рассказали СМИ.
21 октября на съемочной площадке фильма "Ржавчина" произошла смертельная трагедия: погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соулз. Как оказалось, на курок нажал исполнитель главной роли Болдуин, но убийство произошло не по вине актера.
Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI— Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021
Многие коллеги 63-летнего Болдуина поспешили выразить соболезнования родным оператора, а также решили поддержать актера.
В интервью журналу The Times актриса Анджелина Джоли высказалась о трагедии с Болдуином. Звезда вспомнила, что сама не раз брала в руки оружие - на съемках фильмов о Ларе Крофт, боевике "Мистер и миссис Смит" и других.
"Не могу представить, через что пришлось пройти этим семьям. Это большое горе. Хочу сказать, что всегда была осторожна, так как часто работала с оружием. Когда я снималась сама или руководила процессом, то всегда следовала регламенту", - отметила актриса.
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