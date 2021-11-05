https://sputnik-georgia.ru/20211105/dzholi-vyskazalas-o-smertelnoy-tragedii-na-semkakh-s-bolduinom-261815711.html

Джоли высказалась о смертельной трагедии на съемках с Болдуином

Джоли высказалась о смертельной трагедии на съемках с Болдуином

Голивудская звезда вспомнила, что и сама не раз держала в руках оружие и могла бы оказаться на месте своего коллеги 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли прокомментировала смертельный инцидент, произошедший во время съемок фильма с Алеком Болдуином: об этом рассказали СМИ. 21 октября на съемочной площадке фильма "Ржавчина" произошла смертельная трагедия: погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соулз. Как оказалось, на курок нажал исполнитель главной роли Болдуин, но убийство произошло не по вине актера. Многие коллеги 63-летнего Болдуина поспешили выразить соболезнования родным оператора, а также решили поддержать актера. В интервью журналу The Times актриса Анджелина Джоли высказалась о трагедии с Болдуином. Звезда вспомнила, что сама не раз брала в руки оружие - на съемках фильмов о Ларе Крофт, боевике "Мистер и миссис Смит" и других. "Не могу представить, через что пришлось пройти этим семьям. Это большое горе. Хочу сказать, что всегда была осторожна, так как часто работала с оружием. Когда я снималась сама или руководила процессом, то всегда следовала регламенту", - отметила актриса.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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анджелина джоли, алекс болдуин, зарубежные звезды