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Какой вакцине от коронавируса в Грузии отдают предпочтение – статистика
Какой вакцине от коронавируса в Грузии отдают предпочтение – статистика
На первом месте по популярности среди населения препарат Pfizer, затем идут две китайские вакцины 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T13:16+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В Грузии из 813 437 тысяч полностью вакцинированных граждан 425 493 человека сделали прививку препаратом Pfizer, статистические данные публикует Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Согласно отчету Национального центра, по состоянию на 1 октября в стране было сделано в общей сложности 1 802 566 прививок, полностью вакцинированы 813 437 человек, или 28,7% взрослого населения.Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer&gt;&gt;После Pfizer по популярности среди население следует китайская вакцина Sinopharm, ею привились 253 253 человека, далее еще один китайский препарат Sinovak – 79 100 граждан.Препаратом AstraZenecа привились 58 591 человек.По данным NCDC, ежедневно на каждые 100 тысяч жителей делается 85 прививок.В отчете также отмечается, что наибольший процент прививок от COVID-19 (полный курс) – 52% – в Тбилиси.Вакцинация против COVID-19 в Грузии началась 15 марта 2021 года, однако массовый характер она приняла 5 июля. К этому времени в стране сделано 1 995 150, за последние сутки вакцинировались 4 063 человека.Эпидемиологи считают эти показатели крайне низкими для достижения поставленной цели в борьбе с пандемией – к концу года вакцинировать 60% взрослого населения, и пытаются активизировать процесс вакцинации.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211104/massirovannaya-ataka-na-koronavirus-v-gruzii-rasshiryayut-areal-marafona-vaktsinatsii-261786034.html
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общество, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, статистика

Какой вакцине от коронавируса в Грузии отдают предпочтение – статистика

13:16 05.11.2021 (обновлено: 13:36 05.11.2021)
© Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
На первом месте по популярности среди населения препарат Pfizer, затем идут две китайские вакцины
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В Грузии из 813 437 тысяч полностью вакцинированных граждан 425 493 человека сделали прививку препаратом Pfizer, статистические данные публикует Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Согласно отчету Национального центра, по состоянию на 1 октября в стране было сделано в общей сложности 1 802 566 прививок, полностью вакцинированы 813 437 человек, или 28,7% взрослого населения.
Грузия получила в дар от Польши почти полмиллиона доз вакцины Pfizer>>
После Pfizer по популярности среди население следует китайская вакцина Sinopharm, ею привились 253 253 человека, далее еще один китайский препарат Sinovak – 79 100 граждан.
Препаратом AstraZenecа привились 58 591 человек.
По данным NCDC, ежедневно на каждые 100 тысяч жителей делается 85 прививок.
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В отчете также отмечается, что наибольший процент прививок от COVID-19 (полный курс) – 52% – в Тбилиси.
Вакцинация против COVID-19 в Грузии началась 15 марта 2021 года, однако массовый характер она приняла 5 июля. К этому времени в стране сделано 1 995 150, за последние сутки вакцинировались 4 063 человека.
Эпидемиологи считают эти показатели крайне низкими для достижения поставленной цели в борьбе с пандемией – к концу года вакцинировать 60% взрослого населения, и пытаются активизировать процесс вакцинации.

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