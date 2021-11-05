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Паата Бурчуладзе готов сесть в тюрьму вместо Саакашвили
Паата Бурчуладзе готов сесть в тюрьму вместо Саакашвили
Экс-президент Грузии голодает в тюрьме уже 36-й день, его состояние ухудшается с каждым днем, но вопрос госпитализации Саакашвили пока не решен 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T16:52+0400
2021-11-05T16:52+0400
2021-11-05T17:16+0400
новости
грузия
паата бурчуладзе
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Оперный певец Паата Бурчуладзе, основатель партии "Государство для народа" призывает власти Грузии позволить ему сменить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме.Саакашвили голодает уже 36-й день со дня ареста. Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Саакашвили отказался от консилиума врачей в знак протеста>>Он обвинил правящую партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в повсеместном нарушении закона - в аресте невиновных и присваивании "проигранных выборов".При этом Бурчуладзе попросил учесть его просьбу и заявил, что готов сегодня же прилететь в Грузию.Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют перевести его в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом трех дел – о разгоне оппозиционного акции оппозиции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; а также о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Что касается Бурчуладзе, он пришел в политику в 2016 году, перед парламентскими выборами, и создал партию "Государство для народа". После того как партия не смогла пройти в парламент, Бурчуладзе ушел из политики и продолжает певческую карьеру за границей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, паата бурчуладзе, тюрьма, возвращение и арест саакашвили
Паата Бурчуладзе готов сесть в тюрьму вместо Саакашвили
16:52 05.11.2021 (обновлено: 17:16 05.11.2021)
Экс-президент Грузии голодает в тюрьме уже 36-й день, его состояние ухудшается с каждым днем, но вопрос госпитализации Саакашвили пока не решен
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Оперный певец Паата Бурчуладзе, основатель партии "Государство для народа" призывает власти Грузии позволить ему сменить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме.
Саакашвили голодает уже 36-й день со дня ареста. Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.
"Я не хочу быть соучастником убийства третьего президента", - написал Бурчуладзе в Facebook.
Он обвинил правящую партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в повсеместном нарушении закона - в аресте невиновных и присваивании "проигранных выборов".
При этом Бурчуладзе попросил учесть его просьбу и заявил, что готов сегодня же прилететь в Грузию.
Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют перевести его в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу.
Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом трех дел – о разгоне оппозиционного акции оппозиции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; а также о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.
Что касается Бурчуладзе, он пришел в политику в 2016 году, перед парламентскими выборами, и создал партию "Государство для народа". После того как партия не смогла пройти в парламент, Бурчуладзе ушел из политики и продолжает певческую карьеру за границей.
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