https://sputnik-georgia.ru/20211105/paata-burchuladze-gotov-sest-v-tyurmu-vmesto-saakashvili-261824609.html

Паата Бурчуладзе готов сесть в тюрьму вместо Саакашвили

Паата Бурчуладзе готов сесть в тюрьму вместо Саакашвили

Экс-президент Грузии голодает в тюрьме уже 36-й день, его состояние ухудшается с каждым днем, но вопрос госпитализации Саакашвили пока не решен 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T16:52+0400

2021-11-05T16:52+0400

2021-11-05T17:16+0400

новости

грузия

паата бурчуладзе

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Оперный певец Паата Бурчуладзе, основатель партии "Государство для народа" призывает власти Грузии позволить ему сменить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме.Саакашвили голодает уже 36-й день со дня ареста. Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Саакашвили отказался от консилиума врачей в знак протеста>>Он обвинил правящую партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в повсеместном нарушении закона - в аресте невиновных и присваивании "проигранных выборов".При этом Бурчуладзе попросил учесть его просьбу и заявил, что готов сегодня же прилететь в Грузию.Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют перевести его в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом трех дел – о разгоне оппозиционного акции оппозиции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили; а также о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Что касается Бурчуладзе, он пришел в политику в 2016 году, перед парламентскими выборами, и создал партию "Государство для народа". После того как партия не смогла пройти в парламент, Бурчуладзе ушел из политики и продолжает певческую карьеру за границей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211104/iliya-ii-prosit-saakashvili-prekratit-golodovku--reaktsiya-eks-prezidenta-261796510.html

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новости, грузия, паата бурчуладзе, тюрьма, возвращение и арест саакашвили