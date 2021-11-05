https://sputnik-georgia.ru/20211105/rydala-i-tryaslas-asmus-ostavila-bolnuyu-doch-s-eks-suprugom-261830392.html

"Рыдала и тряслась": Асмус оставила больную дочь с экс-супругом

"Рыдала и тряслась": Асмус оставила больную дочь с экс-супругом

Звезда "Интернов" рассказала, на какие жертвы ей пришлось пойти ради карьеры - актриса не смогла находиться рядом с заболевшей наследницей 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T19:34+0400

2021-11-05T19:34+0400

2021-11-05T19:34+0400

местные выборы в грузии 2021

гарик харламов

кристина асмус

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/05/252215102_0:51:2918:1692_1920x0_80_0_0_ce4c90549b225129ffe91565d835b925.jpg

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус ошеломила фанатов: звезда призналась, что ради работы оставила больную дочь на бывшего мужа Гарика Харламова. Экс-супруга Харламова часто жалуется на трудности профессии актрисы, которые остаются за кадром. Жизнь актера кажется простой, но на самом деле все не так. Из-за переизбытка съемок и бессонницы у звезды начались проблемы со здоровьем, а после пришлось решиться на отчаянный шаг. Асмус рассказала, что ее маленькая дочь Настя попала в больницу: девочку госпитализировали с рвотой и высокой температурой. Оказалось, что малышка подцепила кишечную инфекцию, но уже вернулась домой. Асмус вспомнила: когда ее дочь попала в больницу, ей пришлось срочно ехать на работу в театр, вот почему девочка осталась на попечении отца Харламова. "Когда Гарик писал, что сбить жар они никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену", - призналась актриса. К счастью, сразу после представления звезда смогла взять перерыв и присмотрела за дочерью в больнице. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гарик харламов, кристина асмус, российский шоу-бизнес