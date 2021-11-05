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"Рыдала и тряслась": Асмус оставила больную дочь с экс-супругом
"Рыдала и тряслась": Асмус оставила больную дочь с экс-супругом
Звезда "Интернов" рассказала, на какие жертвы ей пришлось пойти ради карьеры - актриса не смогла находиться рядом с заболевшей наследницей 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T19:34+0400
2021-11-05T19:34+0400
2021-11-05T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус ошеломила фанатов: звезда призналась, что ради работы оставила больную дочь на бывшего мужа Гарика Харламова. Экс-супруга Харламова часто жалуется на трудности профессии актрисы, которые остаются за кадром. Жизнь актера кажется простой, но на самом деле все не так. Из-за переизбытка съемок и бессонницы у звезды начались проблемы со здоровьем, а после пришлось решиться на отчаянный шаг. Асмус рассказала, что ее маленькая дочь Настя попала в больницу: девочку госпитализировали с рвотой и высокой температурой. Оказалось, что малышка подцепила кишечную инфекцию, но уже вернулась домой. Асмус вспомнила: когда ее дочь попала в больницу, ей пришлось срочно ехать на работу в театр, вот почему девочка осталась на попечении отца Харламова. "Когда Гарик писал, что сбить жар они никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену", - призналась актриса. К счастью, сразу после представления звезда смогла взять перерыв и присмотрела за дочерью в больнице. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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гарик харламов, кристина асмус, российский шоу-бизнес
"Рыдала и тряслась": Асмус оставила больную дочь с экс-супругом
Звезда "Интернов" рассказала, на какие жертвы ей пришлось пойти ради карьеры - актриса не смогла находиться рядом с заболевшей наследницей
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус ошеломила фанатов: звезда призналась, что ради работы оставила больную дочь на бывшего мужа Гарика Харламова.
Экс-супруга Харламова часто жалуется на трудности профессии актрисы, которые остаются за кадром. Жизнь актера кажется простой, но на самом деле все не так. Из-за переизбытка съемок и бессонницы у звезды начались проблемы со здоровьем, а после пришлось решиться на отчаянный шаг.
Асмус рассказала, что ее маленькая дочь Настя попала в больницу: девочку госпитализировали с рвотой и высокой температурой. Оказалось, что малышка подцепила кишечную инфекцию, но уже вернулась домой.
Асмус вспомнила: когда ее дочь попала в больницу, ей пришлось срочно ехать на работу в театр, вот почему девочка осталась на попечении отца Харламова.
"Когда Гарик писал, что сбить жар они никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену", - призналась актриса.
К счастью, сразу после представления звезда смогла взять перерыв и присмотрела за дочерью в больнице.
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