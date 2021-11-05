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В Грузии жертвами коронавируса стали 117 медработников – статистика
В Грузии жертвами коронавируса стали 117 медработников – статистика
Показатель смертности от общего числа инфицированных коронавирусом в Грузии составляет 1,46% 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T14:19+0400
2021-11-05T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. За время пандемии в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 117 медработников, согласно данным за период с 4 апреля 2020 года по 1 октября 2021 на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).Смертность от коронавируса среди инфицированных медработников, по состоянию на 1 октября, составляет 0,3%.Какой вакцине от коронавируса в Грузии отдают предпочтение – статистика&gt;&gt;Среди умерших 40,2% – мужчины и 59,8% – женщины. Большая часть скончавшихся (68,4%) приходится на возрастную группу от 30 до 70 лет.Самый высокий уровень смертности среди медиков зафиксирован в Тбилиси – 45 человек, то есть 38,5% от общего числа скончавшихся в Грузии медиков. Далее следуют Имерети – 19,7% (23 человека) и Аджария – 15,4% (18 человек). На медсестер и медработников, не имеющих высшее медицинское образование, приходится 36,3%.При этом на работников здравоохранения приходится 6,4% от общего числа заболевших коронавирусом.NCDC приводит также данные по смертности среди беременных. В этой категории ковид-пациентов по данным за 2021 год она составляет 0,4% – было зафиксировано 16 случаев смерти беременных женщин, в 2020 году – один. Из скончавшихся ни одна пациентка не была вакцинирована.Что касается общей смертности, пик летальных исходов пришелся на 4 сентября – скончались 83 ковид-пациента. Показатель смертности от общего числа выявленных случаев инфицирования составляет 1,46%Среди умерших 51,1% – мужчины и 48,9% – женщины. Самый высокий показатель смертности (18%) в возрастной категории 80-84 года, далее (17%) – 70-74 года и 14,5% – 65-69 лет. Среди детей и подростков данные таковы: новорожденные и подростки до 14 лет – 0,009%, подростки от 15 до 19 лет – 0,06%.За минувшие стуки в Грузии скончались 62 пациента. Общее число умерших от коронавируса составляет 10 300 человек.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211104/massirovannaya-ataka-na-koronavirus-v-gruzii-rasshiryayut-areal-marafona-vaktsinatsii-261786034.html
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новости, грузия, смерть, коронавирус covid-19, статистика

В Грузии жертвами коронавируса стали 117 медработников – статистика

14:19 05.11.2021 (обновлено: 15:03 05.11.2021)
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкМедработник клинической больницы
Медработник клинической больницы - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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Показатель смертности от общего числа инфицированных коронавирусом в Грузии составляет 1,46%
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. За время пандемии в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 117 медработников, согласно данным за период с 4 апреля 2020 года по 1 октября 2021 на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
Смертность от коронавируса среди инфицированных медработников, по состоянию на 1 октября, составляет 0,3%.
Какой вакцине от коронавируса в Грузии отдают предпочтение – статистика>>
Среди умерших 40,2% – мужчины и 59,8% – женщины. Большая часть скончавшихся (68,4%) приходится на возрастную группу от 30 до 70 лет.
Самый высокий уровень смертности среди медиков зафиксирован в Тбилиси – 45 человек, то есть 38,5% от общего числа скончавшихся в Грузии медиков. Далее следуют Имерети – 19,7% (23 человека) и Аджария – 15,4% (18 человек). На медсестер и медработников, не имеющих высшее медицинское образование, приходится 36,3%.
При этом на работников здравоохранения приходится 6,4% от общего числа заболевших коронавирусом.
NCDC приводит также данные по смертности среди беременных. В этой категории ковид-пациентов по данным за 2021 год она составляет 0,4% – было зафиксировано 16 случаев смерти беременных женщин, в 2020 году – один. Из скончавшихся ни одна пациентка не была вакцинирована.
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Что касается общей смертности, пик летальных исходов пришелся на 4 сентября – скончались 83 ковид-пациента. Показатель смертности от общего числа выявленных случаев инфицирования составляет 1,46%
Среди умерших 51,1% – мужчины и 48,9% – женщины. Самый высокий показатель смертности (18%) в возрастной категории 80-84 года, далее (17%) – 70-74 года и 14,5% – 65-69 лет.
Среди детей и подростков данные таковы: новорожденные и подростки до 14 лет – 0,009%, подростки от 15 до 19 лет – 0,06%.
За минувшие стуки в Грузии скончались 62 пациента. Общее число умерших от коронавируса составляет 10 300 человек.

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