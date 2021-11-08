https://sputnik-georgia.ru/20211108/mid-ukrainy-peredal-mid-gruzii-notu-iz-za-perevoda-saakashvili-v-tyuremnuyu-bolnitsu--261898742.html

МИД Украины передал МИД Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу

МИД Украины передал МИД Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу

МИД Украины призывает грузинскую сторону безотлагательно перевести Саакашвили в гражданское медицинское учреждение 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T23:40+0400

2021-11-08T23:40+0400

2021-11-09T00:01+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. МИД Украины передал официальную ноту МИД Грузии по поводу перевода экс-президента Грузии в больницу глданской тюрьмы без согласования с Киевом, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.Информацию о перевозе заключенного Саакашвили из Руставской тюрьмы №12 в Медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 распространила Специальная пенитенциарная служба. Как отмечается в заявлении, сделано это "во избежание ухудшения состояния здоровья заключенного и в связи с возросшей опасностью".МИД Украины призывает грузинскую сторону безотлагательно перевести Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи. Мать Саакашвили требует от властей информации о местонахождении ее сына >>"Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу", - подчеркивается в заявлении.В документе отмечается, что дальнейшее пребывание Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении "создает дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями"."МИД и посольство Украины в Грузии продолжают держать ситуацию вокруг гражданина Украины Саакашвили на особом контроле", - подчеркивается в заявлении.Министр: Саакашвили нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам тюрьмы >>Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипшидзе, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.В глданскую тюремную больницу Саакашвили доставили на машине "скорой помощи", сказал представитель Народного защитника Грузии. По его словам, Саакашвили сопротивлялся, поэтому из машины его выводили силой. В настоящее время экс-президент находится в отдельной палате.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, мид украины, возвращение и арест саакашвили