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Оппозиция окружает здание правительства Грузии
Оппозиция окружает здание правительства Грузии
Перед зданием правительства Грузии в Тбилиси мобилизована полиция 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T21:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Полиция выстроилась в живую цепь перед правительством Грузии после того, как один из лидеров оппозиции призвал собравшихся в центре Тбилиси окружить здание.Министр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу&gt;&gt;"Когда мы убедимся, что канцелярия плотно окружена так, что Гарибашвили (премьер-министр Грузии - ред.) не сможет зайти и выйти, а нам самим там делать нечего, мы сообщим о своих планах", - сказал Мелия со сцены на площади Свободы.При этом он призвал собравшихся не расходиться, чтобы протест был беспрерывным и мирным. Сторонники крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее соратников, которые анонсировали акцию с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику, собрались на площади Свободы в центре Тбилиси два часа назад. Незадолго до этого стало известно, что Саакашвили вывезли из тюрьмы в городе Рустави и доставили в тюремную больницу в Тбилиси. Водомет и медоборудование – ситуация у тюремной больницы, куда доставили Саакашвили&gt;&gt;Адвокаты и личный врач Саакашвили, а также его соратники были категорически против его перевода в тюремную больницу, заявляя, что она не оборудована надлежащим образом. Кроме того, по их словам, в тюремной больнице лечатся преступники, которые могут представлять опасность для экс-президента.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, ника мелия, правительство грузии

Оппозиция окружает здание правительства Грузии

21:58 08.11.2021 (обновлено: 22:15 08.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года
Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Перед зданием правительства Грузии в Тбилиси мобилизована полиция
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Полиция выстроилась в живую цепь перед правительством Грузии после того, как один из лидеров оппозиции призвал собравшихся в центре Тбилиси окружить здание.
Министр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу>>
"Когда мы убедимся, что канцелярия плотно окружена так, что Гарибашвили (премьер-министр Грузии - ред.) не сможет зайти и выйти, а нам самим там делать нечего, мы сообщим о своих планах", - сказал Мелия со сцены на площади Свободы.
При этом он призвал собравшихся не расходиться, чтобы протест был беспрерывным и мирным.
Сторонники крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее соратников, которые анонсировали акцию с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику, собрались на площади Свободы в центре Тбилиси два часа назад. Незадолго до этого стало известно, что Саакашвили вывезли из тюрьмы в городе Рустави и доставили в тюремную больницу в Тбилиси.
Водомет и медоборудование – ситуация у тюремной больницы, куда доставили Саакашвили>>
Адвокаты и личный врач Саакашвили, а также его соратники были категорически против его перевода в тюремную больницу, заявляя, что она не оборудована надлежащим образом. Кроме того, по их словам, в тюремной больнице лечатся преступники, которые могут представлять опасность для экс-президента.

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