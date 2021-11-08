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"Победил заслуженно" – премьер Грузии обещает сотрудничать с оппозиционным мэром
"Победил заслуженно" – премьер Грузии обещает сотрудничать с оппозиционным мэром
Гарибашвили подчеркнул, что власти сделают столько же для Цаленджиха и его населения, сколько и для остальных районов страны 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T12:44+0400
2021-11-08T12:44+0400
2021-11-08T13:03+0400
местные выборы в грузии 2021
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ираклий гарибашвили
единое нацдвижение
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Харчилава с победой на местных выборах в районе Цаленджиха и выразил готовность к сотрудничеству с оппозиционным мэром.Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону>>По итогам второго тура местных выборов, Харчилава обошел своего соперника – представителя правящей партии "Грузинская мечта" Георгия Гулордава с небольшим отрывом – 51,11% против 48,89%. Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.Как отметил глава грузинского правительства, он сделает столько же для Цаленджиха и его населения, сколько и для остальных районов страны."Я хочу уточнить, что мы, все правительство, выражаем готовность сотрудничать с оппозиционным мэром. Так что еще раз хочу поблагодарить наш народ, наших избирателей. Сейчас нужно сконцентрироваться на деле", – подчеркнул премьер.Согласно предварительным данным ЦИК, оппозиционным будет и цаленджихское сакребуло. Там в совещательный орган прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 12 – "Единого национального движения", три – партии экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии" и один – "Лело для Грузии".Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванетии. Находится на северо-западе Грузии, население – до 25 тысяч человек.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, ираклий гарибашвили, единое нацдвижение, местные выборы
"Победил заслуженно" – премьер Грузии обещает сотрудничать с оппозиционным мэром
12:44 08.11.2021 (обновлено: 13:03 08.11.2021)
Гарибашвили подчеркнул, что власти сделают столько же для Цаленджиха и его населения, сколько и для остальных районов страны
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Харчилава с победой на местных выборах в районе Цаленджиха и выразил готовность к сотрудничеству с оппозиционным мэром.
По итогам второго тура местных выборов, Харчилава обошел своего соперника – представителя правящей партии "Грузинская мечта" Георгия Гулордава с небольшим отрывом – 51,11% против 48,89%. Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.
"Хочу пожелать удачи мэру Цаленджиха – единственному оппозиционному кандидату, который заслуженно победил на выборах, и хочу сказать ему, что центральные власти будут готовы к сотрудничеству с ним в конструктивном режиме", – заявил Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
Как отметил глава грузинского правительства, он сделает столько же для Цаленджиха и его населения, сколько и для остальных районов страны.
"Я хочу уточнить, что мы, все правительство, выражаем готовность сотрудничать с оппозиционным мэром. Так что еще раз хочу поблагодарить наш народ, наших избирателей. Сейчас нужно сконцентрироваться на деле", – подчеркнул премьер.
Согласно предварительным данным ЦИК, оппозиционным будет и цаленджихское сакребуло. Там в совещательный орган прошли 11 представителей "Грузинской мечты", 12 – "Единого национального движения", три – партии экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии" и один – "Лело для Грузии".
Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванетии. Находится на северо-западе Грузии, население – до 25 тысяч человек.
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