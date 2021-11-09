https://sputnik-georgia.ru/20211109/ombudsmen-sdelala-pervyy-kommentariy-posle-posescheniya-saakashvili-v-tyuremnoy-bolnitse-261899484.html

Омбудсмен сделала первый комментарий после посещения Саакашвили в тюремной больнице

Омбудсмен сделала первый комментарий после посещения Саакашвили в тюремной больнице

Михаил Саакашвили думал, что его везут в городскую клинику 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T00:18+0400

2021-11-09T00:18+0400

2021-11-09T00:26+0400

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грузия

михаил саакашвили

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в тюрьме №12 в городе Рустави, не знал, что его везут в тюремную больницу, сказала Народный защитник Грузии Нино Ломджария журналистам после посещения заключенного. Министр объяснил, почему Саакашвили перевезли в тюремную больницу>>Саакашвили доставили в глданскую тюремную больницу №18 на окраине Тбилиси в понедельник. Специальная пенитенциарная служба объяснила это тем, что экс-президент отказался от получения "существенной части" медицинских услуг в тюрьме и была опасность ухудшения состояния его здоровья. Саакашвили объявил голодовку 39 дней назад, в день своего ареста. Экс-президент также рассказал омбудсмену о том, что в глданскую тюремную больницу его заводили силой. "Когда его привезли на территорию глданской тюрьмы, он отказался выходить из автомобиля скорой помощи. По его словам, его завели в учреждение №18 силой", - отметила Ломджария.Омбудсмен также добавила, что не видела в тюрьме, где Саакашвили отбывал наказание, никакого официального документа о том, что ему сообщили о переводе в учреждение №18.Кроме того, по словам Ломджария, по прибытии в тюремную больницу экс-президент отказался от осмотра врача. "Его не осматривал врач, а визуально повреждений не видно... Пусть лучше его осмотрит врач и составят протокол", - отметила Ломджария.Специальная пенитенциарная служба обнародовала видео того, как Саакашвили собирает вещи и готовится покинуть тюрьму №12. Между тем, расследование начала генеральная инспекция министерства юстиции Грузии. В заявлении сказано, что когда Саакашвили доставили в тюремную больницу, он нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам этого учреждения. Адвокаты и личный врач Саакашвили, а также его соратники были категорически против его перевода в тюремную больницу, заявляя, что она не оборудована надлежащим образом. Кроме того, по их словам, в тюремной больнице лечатся преступники, которые могут представлять опасность для экс-президента.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/geninspektsiya-nachala-rassledovanie-deystviy-saakashvili-v-tyuremnoy-klinike-261899249.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, голодовка, тюрьма, возвращение и арест саакашвили