Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/pit-devidson-vpervye-otvetil-na-slukhi-o-svoem-romane-s-kim-kardashyan-261924597.html
Пит Дэвидсон впервые ответил на слухи о своем романе с Ким Кардашьян
Пит Дэвидсон впервые ответил на слухи о своем романе с Ким Кардашьян
Бывший возлюбленный поп-певицы Арианы Гранде попытался уйти от ответа, но еще больше заинтриговал поклонников 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T17:22+0400
2021-11-09T17:25+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
канье уэст
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0e/259595501_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c7febb1bebe7959c247b9bbc1bb0831d.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Американский комик и актер Пит Дэвидсон впервые прокомментировал слухи о своем романе с инстадивой Ким Кардашьян: ответ звезды прозвучал в шоу Late Night With Seth. 27-летний Дэвидсон пришел на популярное телешоу, где дал интервью в рамках рекламной кампании своего мультсериала. Во время беседы ведущий передачи Сет Мейерс решил спросить у актера самый волнующий вопрос, касающийся предполагаемого романа Пита с бывшей женой рэпера Канье Уэста - 41-летней Ким Кардашьян. "Думаю, что настало время кое-что сказать. Наверное, я хочу узнать, правда ли это", - обратился ведущий к Питу, намекая на перемены в его личной жизни. "Вокруг столько людей, я иду сквозь их ряды, а они будто шепчутся и смотрят на меня. И, знаете, это правда", - интригующе начал актер, а после резко сместил тему на премьеру своего мультика, ни слова не сказав про Ким. Теперь поклонники полагают, что Дэвидсон и Кардашьян договорились не афишировать свой роман, пока Ким не завершит бракоразводный процесс с Канье. Но близкие из окружения пары уже заявили, что Дэвидсон и Кардашьян действительно встречаются.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0e/259595501_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8f29984329ee993e00bd89647ae8a4f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ким кардашьян, канье уэст, зарубежные звезды

Пит Дэвидсон впервые ответил на слухи о своем романе с Ким Кардашьян

17:22 09.11.2021 (обновлено: 17:25 09.11.2021)
© AFP / DIMITRIOS KAMBOURISКим Кардашьян прибывает на Met Gala Celebrating в США
Ким Кардашьян прибывает на Met Gala Celebrating в США - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© AFP / DIMITRIOS KAMBOURIS
Бывший возлюбленный поп-певицы Арианы Гранде попытался уйти от ответа, но еще больше заинтриговал поклонников
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Американский комик и актер Пит Дэвидсон впервые прокомментировал слухи о своем романе с инстадивой Ким Кардашьян: ответ звезды прозвучал в шоу Late Night With Seth.
27-летний Дэвидсон пришел на популярное телешоу, где дал интервью в рамках рекламной кампании своего мультсериала. Во время беседы ведущий передачи Сет Мейерс решил спросить у актера самый волнующий вопрос, касающийся предполагаемого романа Пита с бывшей женой рэпера Канье Уэста - 41-летней Ким Кардашьян.
"Думаю, что настало время кое-что сказать. Наверное, я хочу узнать, правда ли это", - обратился ведущий к Питу, намекая на перемены в его личной жизни.
"Вокруг столько людей, я иду сквозь их ряды, а они будто шепчутся и смотрят на меня. И, знаете, это правда", - интригующе начал актер, а после резко сместил тему на премьеру своего мультика, ни слова не сказав про Ким.
Теперь поклонники полагают, что Дэвидсон и Кардашьян договорились не афишировать свой роман, пока Ким не завершит бракоразводный процесс с Канье. Но близкие из окружения пары уже заявили, что Дэвидсон и Кардашьян действительно встречаются.
Читайте также:
Близкие Кардашьян прокомментировали слухи о романе Ким с Питом Дэвидсоном
Одна сатана? Ким Кардашьян "поймали" вместе с Канье Уэстом
Дружба с бывшим? Уэст отписался от Кардашьян, но помог ей на Met Gala
Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО
Ким Кардашьян пришла на концерт экс-супруга Канье Уэста в свадебном платье
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:23Кто и как из пенсионеров в Грузии получит надбавку за вакцинацию от коронавируса
17:52Лидер "Грузинской мечты" поблагодарил полицейских за терпение на акциях
17:38Оппозиционный депутат предложил компромиссное решение по Саакашвили
16:49Шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси - видео
16:49Будет ли Саакашвили присутствовать на суде?
15:38Международный фестиваль музыки барокко пройдет в Тбилиси
15:22Саакашвили правильно переведен в тюремную, а не в гражданскую больницу, считает Кобахидзе
15:22Госпитализация Саакашвили: Минздрав Грузии оценил возможности тюремной больницы
14:59Служба госинспектора расследует факт возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили
14:29Планировалось отравление депутата? - скандальное заявление "Грузинской мечты"
14:29Бустер-доза в Грузии рекомендована всем, кому за 18
14:14Писательница Нино Харатишвили проведет онлайн-встречу с читателями
13:56Брифинг: Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса
13:37Десятки мостов и тоннелей: на Рикотском перевале ведутся активные работы
13:22Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования
13:07"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь
12:51Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи со смертью писателя Гелы Чарквиани
12:34Президент Грузии отправилась на Кипр: программа визита
11:58Капитан сборной Грузии по регби: матч против Франции для нас принципиальный
11:43Ковид-статистика Грузии: эпидситуация в регионах ухудшается