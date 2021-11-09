https://sputnik-georgia.ru/20211109/pit-devidson-vpervye-otvetil-na-slukhi-o-svoem-romane-s-kim-kardashyan-261924597.html

Пит Дэвидсон впервые ответил на слухи о своем романе с Ким Кардашьян

Пит Дэвидсон впервые ответил на слухи о своем романе с Ким Кардашьян

Бывший возлюбленный поп-певицы Арианы Гранде попытался уйти от ответа, но еще больше заинтриговал поклонников 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T17:22+0400

2021-11-09T17:22+0400

2021-11-09T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Американский комик и актер Пит Дэвидсон впервые прокомментировал слухи о своем романе с инстадивой Ким Кардашьян: ответ звезды прозвучал в шоу Late Night With Seth. 27-летний Дэвидсон пришел на популярное телешоу, где дал интервью в рамках рекламной кампании своего мультсериала. Во время беседы ведущий передачи Сет Мейерс решил спросить у актера самый волнующий вопрос, касающийся предполагаемого романа Пита с бывшей женой рэпера Канье Уэста - 41-летней Ким Кардашьян. "Думаю, что настало время кое-что сказать. Наверное, я хочу узнать, правда ли это", - обратился ведущий к Питу, намекая на перемены в его личной жизни. "Вокруг столько людей, я иду сквозь их ряды, а они будто шепчутся и смотрят на меня. И, знаете, это правда", - интригующе начал актер, а после резко сместил тему на премьеру своего мультика, ни слова не сказав про Ким. Теперь поклонники полагают, что Дэвидсон и Кардашьян договорились не афишировать свой роман, пока Ким не завершит бракоразводный процесс с Канье. Но близкие из окружения пары уже заявили, что Дэвидсон и Кардашьян действительно встречаются.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ким кардашьян, канье уэст, зарубежные звезды