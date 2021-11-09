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Пит Дэвидсон впервые ответил на слухи о своем романе с Ким Кардашьян
17:22 09.11.2021 (обновлено: 17:25 09.11.2021)
© AFP / DIMITRIOS KAMBOURISКим Кардашьян прибывает на Met Gala Celebrating в США
© AFP / DIMITRIOS KAMBOURIS
Бывший возлюбленный поп-певицы Арианы Гранде попытался уйти от ответа, но еще больше заинтриговал поклонников
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Американский комик и актер Пит Дэвидсон впервые прокомментировал слухи о своем романе с инстадивой Ким Кардашьян: ответ звезды прозвучал в шоу Late Night With Seth.
27-летний Дэвидсон пришел на популярное телешоу, где дал интервью в рамках рекламной кампании своего мультсериала. Во время беседы ведущий передачи Сет Мейерс решил спросить у актера самый волнующий вопрос, касающийся предполагаемого романа Пита с бывшей женой рэпера Канье Уэста - 41-летней Ким Кардашьян.
"Думаю, что настало время кое-что сказать. Наверное, я хочу узнать, правда ли это", - обратился ведущий к Питу, намекая на перемены в его личной жизни.
"Вокруг столько людей, я иду сквозь их ряды, а они будто шепчутся и смотрят на меня. И, знаете, это правда", - интригующе начал актер, а после резко сместил тему на премьеру своего мультика, ни слова не сказав про Ким.
Теперь поклонники полагают, что Дэвидсон и Кардашьян договорились не афишировать свой роман, пока Ким не завершит бракоразводный процесс с Канье. Но близкие из окружения пары уже заявили, что Дэвидсон и Кардашьян действительно встречаются.
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