https://sputnik-georgia.ru/20211109/posla-gruzii-v-kieve-vyzvali-v-mid-ukrainy-iz-za-situatsii-s-saakashvili-261931899.html

Посла Грузии в Киеве вызвали в МИД Украины из-за ситуации с Саакашвили

Посла Грузии в Киеве вызвали в МИД Украины из-за ситуации с Саакашвили

Замминистра привлек внимание посла к вчерашней ноте МИД Украины, переданной в МИД Грузии 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T22:15+0400

2021-11-09T22:15+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Ситуация с экс-президентом Грузии, главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаилом Саакашвили была обсуждена на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Николая Точицкого с послом Грузии в Киеве Георгием Закарашвили, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому."Собеседники уделили особое внимание ситуации с гражданином Украины Михаилом Саакашвили. Посол Грузии, в частности, подробно проинформировал об обстоятельствах его перевода в пенитенциарное медицинское учреждение в Глдани. Замминистра привлек внимание к вчерашней ноте МИД Украины, переданной в МИД Грузии, и выразил надежду на ее положительное рассмотрение грузинской стороной", - говорится в сообщении.В документе отмечается, что помимо этого стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в разных сферах.Накануне МИД Украины передал официальную ноту МИД Грузии по поводу перевода экс-президента Грузии в больницу глданской тюрьмы без согласования с КиевомСаакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 40 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, украина, возвращение и арест саакашвили