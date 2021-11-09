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Омбудсмен Украины: посол Грузии в Киеве отказался от встречи
Омбудсмен Украины: посол Грузии в Киеве отказался от встречи
Посол мотивировал отказ политическим контекстом заявления МИД Украины относительно Саакашвили, заявила омбудсмен 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T23:36+0400
2021-11-09T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила об отказе посла Грузии в Киеве Георгия Закарашвили от встречи с ней.По словам Денисовой, на встрече планировалось обсудить ситуацию с экс-президентом Грузии, главой украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаилом Саакашвили.Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в тюремную больницу в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому. Экс-президент объявил голодовку 40 дней назад."Получила информацию, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Грузия на Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение в проведении встречи со мной, "учитывая политический контекст заявления МИД Украины относительно Саакашвили и необходимость дальнейших консультаций с МИД Грузии", - написала Денисова в соцсети Facebook. Омбудсмен сообщила, что ждет объяснений посла по фактам "пыток, жестокого обращения и нарушения основных прав и свобод гражданина Украины Саакашвили грузинскими властями".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 40 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211109/posla-gruzii-v-kieve-vyzvali-v-mid-ukrainy-iz-za-situatsii-s-saakashvili-261931899.html
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политика, новости, грузия, украина, омбудсмен, возвращение и арест саакашвили

Омбудсмен Украины: посол Грузии в Киеве отказался от встречи

23:36 09.11.2021 (обновлено: 23:49 09.11.2021)
© photo: Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© photo: Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Посол мотивировал отказ политическим контекстом заявления МИД Украины относительно Саакашвили, заявила омбудсмен
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила об отказе посла Грузии в Киеве Георгия Закарашвили от встречи с ней.
По словам Денисовой, на встрече планировалось обсудить ситуацию с экс-президентом Грузии, главой украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаилом Саакашвили.
Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в тюремную больницу в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому. Экс-президент объявил голодовку 40 дней назад.
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"Получила информацию, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Грузия на Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение в проведении встречи со мной, "учитывая политический контекст заявления МИД Украины относительно Саакашвили и необходимость дальнейших консультаций с МИД Грузии", - написала Денисова в соцсети Facebook.
Омбудсмен сообщила, что ждет объяснений посла по фактам "пыток, жестокого обращения и нарушения основных прав и свобод гражданина Украины Саакашвили грузинскими властями".
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Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 40 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать.
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