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Омбудсмен Украины: посол Грузии в Киеве отказался от встречи

Омбудсмен Украины: посол Грузии в Киеве отказался от встречи

Посол мотивировал отказ политическим контекстом заявления МИД Украины относительно Саакашвили, заявила омбудсмен 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T23:36+0400

2021-11-09T23:36+0400

2021-11-09T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила об отказе посла Грузии в Киеве Георгия Закарашвили от встречи с ней.По словам Денисовой, на встрече планировалось обсудить ситуацию с экс-президентом Грузии, главой украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаилом Саакашвили.Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в тюремную больницу в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому. Экс-президент объявил голодовку 40 дней назад."Получила информацию, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Грузия на Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение в проведении встречи со мной, "учитывая политический контекст заявления МИД Украины относительно Саакашвили и необходимость дальнейших консультаций с МИД Грузии", - написала Денисова в соцсети Facebook. Омбудсмен сообщила, что ждет объяснений посла по фактам "пыток, жестокого обращения и нарушения основных прав и свобод гражданина Украины Саакашвили грузинскими властями".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он проходит по нескольким уголовным делам. После заключения под стражу политик объявил голодовку, она длится уже 40 дней. Однако власти Грузии отказываются его освобождать. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, украина, омбудсмен, возвращение и арест саакашвили