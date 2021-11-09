Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211109/saakashvili-pravilno-pereveden-v-tyuremnuyu-a-ne-v-grazhdanskuyu-bolnitsu-schitaet-kobakhidze-261919267.html
Саакашвили правильно переведен в тюремную, а не в гражданскую больницу, считает Кобахидзе
Саакашвили правильно переведен в тюремную, а не в гражданскую больницу, считает Кобахидзе
Лидер правящей партии разъясняет, что могло произойти, если бы третьего президента Грузии поместили в гражданскую клинику 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T15:22+0400
2021-11-09T15:34+0400
новости
грузия
ираклий кобахидзе
больница
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1f/249884471_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3baf23f40d7e96fb006c61b18452bb0e.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поблагодарил правоохранительные органы за "надлежащий перевод" Михаила Саакашвили в глданскую тюремную больницу №18.Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования&gt;&gt;Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки. В свою очередь оппозиция считает, что Михаила Саакашвили просто "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции в понедельник заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211109/sluzhba-gosinspektora-rassleduet-fakt-vozmozhnogo-beschelovechnogo-obrascheniya-s-saakashvili-261917266.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1f/249884471_129:115:1113:853_1920x0_80_0_0_ea38dbe62c5d86977b659bbf9a67dc60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, ираклий кобахидзе, больница, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили правильно переведен в тюремную, а не в гражданскую больницу, считает Кобахидзе

15:22 09.11.2021 (обновлено: 15:34 09.11.2021)
© Facebook / Georgian DreamИраклий Кобахидзе, Грузинская мечта
Ираклий Кобахидзе, Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© Facebook / Georgian Dream
Лидер правящей партии разъясняет, что могло произойти, если бы третьего президента Грузии поместили в гражданскую клинику
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поблагодарил правоохранительные органы за "надлежащий перевод" Михаила Саакашвили в глданскую тюремную больницу №18.
Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.
Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования>>

"Большое спасибо правоохранительным ведомствам за надлежащее планирование и осуществление перевода Саакашвили в клинику. Вчерашние деструктивные действия радикалов наглядно показали, почему они требовали перевода Саакашвили в гражданскую клинику. Причина была одна-единственная – там им было бы намного проще осуществить свои радикальные планы", – заявил Кобахидзе.

Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки.
В свою очередь оппозиция считает, что Михаила Саакашвили просто "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции в понедельник заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.
Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Служба госинспектора расследует факт возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили
14:59
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.

Читайте также:

Адвокаты Саакашвили опасаются за безопасность экс-президента
Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод Саакашвили в гражданскую клинику
Саакашвили во время голодовки начал принимать пищевые добавки – администрация тюрем
В Киеве объяснили, почему не рассматривают вопрос экстрадиции Саакашвили
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:38Международный фестиваль музыки барокко пройдет в Тбилиси
15:22Саакашвили правильно переведен в тюремную, а не в гражданскую больницу, считает Кобахидзе
15:22Госпитализация Саакашвили: Минздрав Грузии оценил возможности тюремной больницы
14:59Служба госинспектора расследует факт возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили
14:29Планировалось отравление депутата? - скандальное заявление "Грузинской мечты"
14:29Бустер-доза в Грузии рекомендована всем, кому за 18
14:14Писательница Нино Харатишвили проведет онлайн-встречу с читателями
13:56Брифинг: Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса
13:37Десятки мостов и тоннелей: на Рикотском перевале ведутся активные работы
13:22Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования
13:07"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь
12:51Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи со смертью писателя Гелы Чарквиани
12:34Президент Грузии отправилась на Кипр: программа визита
11:58Капитан сборной Грузии по регби: матч против Франции для нас принципиальный
11:43Ковид-статистика Грузии: эпидситуация в регионах ухудшается
11:26Сторонники Саакашвили протестуют у здания Минюста в Тбилиси
11:25Скончался писатель и дипломат Гела Чарквиани
11:12Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочному матчу ЧМ-2022 против Швеции
10:59Саакашвили отказался от медицинской помощи в тюремной больнице
10:52Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 021