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Саакашвили правильно переведен в тюремную, а не в гражданскую больницу, считает Кобахидзе
Саакашвили правильно переведен в тюремную, а не в гражданскую больницу, считает Кобахидзе
Лидер правящей партии разъясняет, что могло произойти, если бы третьего президента Грузии поместили в гражданскую клинику 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T15:22+0400
2021-11-09T15:22+0400
2021-11-09T15:34+0400
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ираклий кобахидзе
больница
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поблагодарил правоохранительные органы за "надлежащий перевод" Михаила Саакашвили в глданскую тюремную больницу №18.Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования>>Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки. В свою очередь оппозиция считает, что Михаила Саакашвили просто "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции в понедельник заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий кобахидзе, больница, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили правильно переведен в тюремную, а не в гражданскую больницу, считает Кобахидзе
15:22 09.11.2021 (обновлено: 15:34 09.11.2021)
Лидер правящей партии разъясняет, что могло произойти, если бы третьего президента Грузии поместили в гражданскую клинику
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поблагодарил правоохранительные органы за "надлежащий перевод" Михаила Саакашвили в глданскую тюремную больницу №18.
Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.
"Большое спасибо правоохранительным ведомствам за надлежащее планирование и осуществление перевода Саакашвили в клинику. Вчерашние деструктивные действия радикалов наглядно показали, почему они требовали перевода Саакашвили в гражданскую клинику. Причина была одна-единственная – там им было бы намного проще осуществить свои радикальные планы", – заявил Кобахидзе.
Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки.
В свою очередь оппозиция считает, что Михаила Саакашвили просто "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на акции в понедельник заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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