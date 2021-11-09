https://sputnik-georgia.ru/20211109/ombudsmen-v-tyuremnoy-bolnitse-gde-soderzhitsya-saakashvili-net-nekotorogo-medoborudovaniya-261912261.html

Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования

Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования

Народный защитник обратилась в Службу государственного инспектора с тем, чтобы началось расследование обстоятельств перевода Саакашвили в тюремную больницу 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T13:22+0400

2021-11-09T13:22+0400

2021-11-09T15:13+0400

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грузия

народный защитник грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В тюремной больнице, куда помещен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, не функционирует лаборатория катетеризации и нет аппарата магнитно-резонансной томографии, говорится в сообщении на сайте Народного защитника.Саакашвили отказался от медицинской помощи в тюремной больнице>>Накануне омбудсмен Нино Ломджария посетила Саакашвили в глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его доставили из руставской тюрьмы №12 в понедельник. Личный врач, адвокаты и соратники настаивали на переводе объявившего 40 дней назад голодовку экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику, власти были против.Аппарат Народного защитника призвал министерство юстиции, в частности пенитенциарную службу, незамедлительно перевести Саакашвили в альтернативное медицинское учреждение.Там же отмечено, что Саакашвили на встрече с омбудсменом Нино Ломджария рассказал, что его обманом увезли в тюремную больницу, он был уверен, что едет в гражданскую многопрофильную клинику. Более того, представители Народного защитника не нашли в тюрьме №12 ни одного документа об информировании экс-президента и его согласии ехать в тюремную больницу. Аппарат Народного защитника уже обратился в Службу государственного инспектора с тем, чтобы началось расследование.Объектом критики омбудсмена также стала обстановка в тюремной больнице. Аппарат Народного защитника расценил как "явное психологическое давление" то, что Саакашвили в камере слышны оскорбительные выкрики других заключенных в его адрес. Накануне Специальная пенитенциарная служба, исходя из высокого общественного интереса, распространила видеокадры перевода Саакашвили из учреждения №12, на которых видно, что он покидал учреждение по своей воле.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211109/ombudsmen-sdelala-pervyy-kommentariy-posle-posescheniya-saakashvili-v-tyuremnoy-bolnitse-261899484.html

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новости, грузия, народный защитник грузии, возвращение и арест саакашвили