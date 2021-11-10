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"Адвокаты хотели шоу, а не участия Саакашвили"- прокурор рассказал о деталях заседания
"Адвокаты хотели шоу, а не участия Саакашвили"- прокурор рассказал о деталях заседания
Виновность Саакашвили будет доказана на суде, уверяет прокурор 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T18:56+0400
2021-11-10T18:56+0400
2021-11-10T19:00+0400
новости
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Сторона обвинения не против присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на судебных заседаниях, а адвокаты политика пытались создать шоу, манипулируя этим вопросом, заявил прокурор Джарджи Циклаури на брифинге в среду. Он подчеркнул, что прокуратура готова на участие Саакашвили в судебном процессе как в зале заседаний, так и в тюрьме или в дистанционном режиме. Он отметил, что прокуратура готова и в присутствии Саакаашвили доказать его вину по этому делу и представить доказательства. В то же время он отметил, что на суде уже опрошено 150 свидетелей, среди которых пострадавшие во время событий в ноябре 2007 года. "Я обещаю всем десяткам пострадавших по делу 7 ноября, что все обвиняемые понесут полную ответственность за свои преступления", - сказал Циклаури. Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении полномочий, и им грозит от 5 до 8 лет. По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов 7 ноября 2007 года был осуществлен разгон митингующих и незаконно использовано нелетальное оружие.Кроме того, по версии следствия, по приказу Саакашвили высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
"Адвокаты хотели шоу, а не участия Саакашвили"- прокурор рассказал о деталях заседания
18:56 10.11.2021 (обновлено: 19:00 10.11.2021)
Виновность Саакашвили будет доказана на суде, уверяет прокурор
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Сторона обвинения не против присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на судебных заседаниях, а адвокаты политика пытались создать шоу, манипулируя этим вопросом, заявил прокурор Джарджи Циклаури на брифинге в среду.
Он подчеркнул, что прокуратура готова на участие Саакашвили в судебном процессе как в зале заседаний, так и в тюрьме или в дистанционном режиме.
"Сами адвокаты не хотели присутствия Саакашвили и преследовали другие цели. В частности, они отказались от предложенных нами альтернативных путей - будь то проведение заседания в пенитенциарном учреждении или дистанционно. Их цель была не участие в правосудии, а создание шоу", - сказал Циклаури.
Он отметил, что прокуратура готова и в присутствии Саакаашвили доказать его вину по этому делу и представить доказательства. В то же время он отметил, что на суде уже опрошено 150 свидетелей, среди которых пострадавшие во время событий в ноябре 2007 года.
"Я обещаю всем десяткам пострадавших по делу 7 ноября, что все обвиняемые понесут полную ответственность за свои преступления", - сказал Циклаури.
Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении полномочий, и им грозит от 5 до 8 лет.
По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов 7 ноября 2007 года был осуществлен разгон митингующих и незаконно использовано нелетальное оружие.
Кроме того, по версии следствия, по приказу Саакашвили высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.
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