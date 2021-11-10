https://sputnik-georgia.ru/20211110/aresty-i-potasovki-situatsiya-na-aktsiya-v-podderzhku-saakashvili-v-tbilisi-nakalyaetsya-261940025.html

Аресты и потасовки в Тбилиси: ситуация на акциях в поддержку Саакашвили накаляется

Аресты и потасовки в Тбилиси: ситуация на акциях в поддержку Саакашвили накаляется

Акция в поддержку экс-президента Саакашвили проходит у здания СГБ 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T11:17+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Около десяти человек задержали на акции протеста оппозиции у здания Службы госбезопасности (СГБ) в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. У здания СГБ Грузии с утра собрались несколько сотен человек, требующих освобождения экс-президента Михаила Саакашвили из заключения, а также назначения внеочередных парламентских выборов.Словесная перепалка с полицейскими привела к конфронтации. Несколько человек увезли с акции на машинах патрульной полиции. Как пояснили представители МВД, активисты задержаны за неподчинение требованиям полиции и попытку перекрыть проезжую часть дороги. На место акции пришел начальник патрульной полиции Важа Сирадзе.Параллельно акция в поддержку Саакашвили проходит у здания Минздрава, здесь также сообщается о задержанных.Sputnik Грузия выясняет у МВД информацию о количестве задержанных.Фактор СаакашвилиПосле второго тура местных выборов, состоявшегося 30 октября, Саакашвили призвал оппозицию покинуть парламент в знак протеста. Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением", идейным вдохновителем которого является Саакашвили, отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы.Позже Саакашвили изменил решение и призвал оппозиционных депутатов остаться в парламенте, но бойкотировать его работу. Одним из аргументов было то, что без депутатского мандата оппозиционеры не смогут навещать его в тюрьме.Сам Саакашвили, который вернулся на родину нелегальными путями в конце сентября, сейчас находится в тюремной больнице №18. Его арестовали 1 октября, в тот же день он объявил голодовку. Сегодня в Тбилисском городском суде пройдет заседание по делу Саакашвили о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года. Вопрос присутствия экс-президента на суде пока остается открытымМихаила Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, акция, арест