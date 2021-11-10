https://sputnik-georgia.ru/20211110/delo-saakashvili--vse-chetvero-figurantov-ostayutsya-v-zaklyuchenii-261951655.html
Дело Саакашвили – все четверо фигурантов остаются в заключении
Дело Саакашвили – все четверо фигурантов остаются в заключении
Суд отклонил ходатайство защиты об освобождении обвиняемых под залог 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T14:52+0400
2021-11-10T14:52+0400
2021-11-10T14:52+0400
новости
грузия
граница грузии
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Георгий Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория, обвиняемые в содействии экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в нелегальном проникновении на территорию страны, по решению Тбилисского городского суда на время следствия останутся в заключении.Суд отклонил ходатайство защиты об освобождении обвиняемых под залог.Почему Саакашвили не будет в зале суда? Объяснение пенитенциарной службы>>Следующее предварительное слушание по делу назначено на 28 декабря.По данным следствия, Элгуджа Цомая находился за рулем трейлера, груженного молочной продукцией, в котором Саакашвили скрытно пересек границу. Цомая задержали 2 октября – на второй день после задержания экс-президента.Именно в доме Цомая в селе Тквири Абашского района сделал первую остановку, а затем отправился в Тбилиси и поселился в квартире, предоставленной ему тем же Цомая. Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми, а затем в Тбилиси.Шалва и Зураб Цоцория работают в Потийском морском порту. Предположительно, Саакашвили добрался из Украины в Грузию морем и проник в страну именно через этот порт.Еще один фигурант дела – Георгий Нариманидзе – обвиняется в сокрытии преступления, в частности, незаконного пересечения государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Следствие утверждает, что Нариманидзе знал, что Саакашвили незаконно попал в Грузию и даже сопровождал его из Абаша в Тбилиси.Официально обвинение им предъявлено по статье 375-й Уголовного кодекса Грузии "Сокрытие тяжкого преступления", которая предусматривает лишение свободы от одного до четырех лет. А Элгуджа Цомая обвиняется также в оказании содействия в "незаконном пересечении границы". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211020/prokuratura-vynesla-postanovlenie-ob-obvinenii-saakashvili-v-nezakonnom-peresechenii-granitsy-261340204.html
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новости, грузия, граница грузии, суд, возвращение и арест саакашвили
Дело Саакашвили – все четверо фигурантов остаются в заключении
Суд отклонил ходатайство защиты об освобождении обвиняемых под залог
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Георгий Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория, обвиняемые в содействии экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в нелегальном проникновении на территорию страны, по решению Тбилисского городского суда на время следствия останутся в заключении.
Суд отклонил ходатайство защиты об освобождении обвиняемых под залог.
Следующее предварительное слушание по делу назначено на 28 декабря.
По данным следствия, Элгуджа Цомая находился за рулем трейлера, груженного молочной продукцией, в котором Саакашвили скрытно пересек границу. Цомая задержали 2 октября – на второй день после задержания экс-президента.
Именно в доме Цомая в селе Тквири Абашского района сделал первую остановку, а затем отправился в Тбилиси и поселился в квартире, предоставленной ему тем же Цомая. Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми, а затем в Тбилиси.
Шалва и Зураб Цоцория работают в Потийском морском порту. Предположительно, Саакашвили добрался из Украины в Грузию морем и проник в страну именно через этот порт.
Еще один фигурант дела – Георгий Нариманидзе – обвиняется в сокрытии преступления, в частности, незаконного пересечения государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Следствие утверждает, что Нариманидзе знал, что Саакашвили незаконно попал в Грузию и даже сопровождал его из Абаша в Тбилиси.
Официально обвинение им предъявлено по статье 375-й Уголовного кодекса Грузии "Сокрытие тяжкого преступления", которая предусматривает лишение свободы от одного до четырех лет. А Элгуджа Цомая обвиняется также в оказании содействия в "незаконном пересечении границы". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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