https://sputnik-georgia.ru/20211110/pochemu-saakashvili-ne-budet-v-zale-suda-obyasnenie-penitentsiarnoy-sluzhby---261949301.html

Почему Саакашвили не будет в зале суда? Объяснение пенитенциарной службы

Почему Саакашвили не будет в зале суда? Объяснение пенитенциарной службы

В Администрации тюрем опасаются, что сторонники Саакашвили могут устроить хаос во время его этапирования в суд 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T13:43+0400

2021-11-10T13:43+0400

2021-11-10T14:10+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

специальная пенитенциарная служба

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Соратники экс-президента Михаила Саакашвили могли попытаться заблокировать дороги, ведущие к зданию тюремной больницы и создать хаос, что помешало бы этапированию экс-президента в Тбилисский городской суд, говорится в заявлении Пенитенциарной службы Грузии.Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящейся попытке переворота>>По данным пенитенциарной Службы, несколько дней назад Служба госбезопасности Грузии уже сделала заявление о готовящихся провокациях в рамках Уголовного дела о "Заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии ". Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.Как утверждает следствие, соратники Саакашвили планировали помешать его переводу из руставской тюрьмы №12 при помощи 500-600 машин.В пенитенциарной службе опасаются развития событий по вышеизложенному сценарию в день заседания. Кроме того, согласно их заявлению, этапирование Саакашвили в суд создало бы дополнительный риск для его здоровья."Ввиду всего вышеизложенного, Специальная пенитенциарная служба лишена возможности доставить в суд обвиняемого/осужденного Михаила Саакашвили", – говорится в заявлении.В Тбилисском городском суде уже началось заседание по делу Саакашвили. Михаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Cобытия в "Имеди" произошли после разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси. Спецназ cпециального оперативного департамента и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала, владельцем которого был ныне покойный грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211110/gosdep-ssha-prizval-vlasti-gruzii-otnositsya-k-saakashvili-spravedlivo-i-dostoyno-261947653.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили