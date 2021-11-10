https://sputnik-georgia.ru/20211110/protsess-nad-saakashvili-chto-proiskhodit-u-zdaniya-suda--261950190.html

Процесс над Саакашвили: что происходит у здания суда

Процесс над Саакашвили: что происходит у здания суда

Сторонники Саакашвили собрались у центрального входа в Тбилисский городской суд 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Заседание Тбилисского городского суда оцеплено полицией из-за акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В Тбилисском городском суде в эти минуты началось заседание по делу о событиях 7 ноября 2007 года, по которому обвиняемыми проходят сам Саакашвили и высокопоставленные чиновники того периода. Сторонники Саакашвили собрались у центрального входа в Тбилисский городской суд. Они скандируют "Миша, Миша" и держат лозунги с надписями "Свободу Саакашвили". У здания суда приняты особые меры безопасности. У центрального входа в несколько десятков рядов находятся сотрудники патрульной полиции. Между тем сам Саакашвили на процессе присутствовать не будет. Специальная пенитенциарная служба, исходя из мер безопасности, приняла решение оставить его в лечебном пенитенциарном учреждении №18. Как будет проходить процесс пока не известно, между тем адвокаты Саакашвили уже прибыли в суд и будут представлять его интересы. Решение пенитенциарной службы вызвало возмущение как у сторонников, так и у лидеров политических партий. Что происходит на суде На данный момент известно, что на судебном заседании смогут присутствовать только стороны процесса, наблюдатели, представители посольств и НПО. По предварительным данным, на суде право съемки получит только Общественный вещатель. На процессе присутствуют адвокаты Михаила Саакашвили, экс-премьер Вано Мерабишвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, экс-министр обороны Давида Кезерашвили и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили. Это очередное заседание рассмотрения дела по существу. Сам процесс начался в июне 2015 года.Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении полномочий и им грозит от 5 до 8 лет. По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих и незаконно использовано нелетательное оружие.Кроме того, по версии следствия, по приказу Саакашвили высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211110/pochemu-saakashvili-ne-budet-v-zale-suda-obyasnenie-penitentsiarnoy-sluzhby---261949301.html

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политика, новости, сакребуло тбилиси, суд, возвращение и арест саакашвили