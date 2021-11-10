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https://sputnik-georgia.ru/20211110/sleduyuschee-zasedanie-po-delu-saakashvili-proydet-29-noyabrya--261960565.html
Следующее заседание по делу Саакашвили пройдет 29 ноября
Следующее заседание по делу Саакашвили пройдет 29 ноября
Несмотря на отмену меры пресечения в виде ареста, Саакашвили останется в тюрьме из-за приговоров по другим делам 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T17:35+0400
2021-11-10T17:39+0400
политика
новости
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил следующее заседание по делу экс-президента Михаила Саакашвили на 29 ноября, заявила судья Нино Элиэшвили. Заседание в суде в среду проходило без Саакашвили - тюремная администрация отказалась доставить экс-президента в суд, опасаясь провокаций при транспортировке. Тбилисский городской суд в среду аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении находящегося в заключении Саакашвили по делу о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года.Судья Нино Элиэшвили разъяснила, что суд не видит необходимости использования назначенного в виде меры пресечения ареста в отношении Саакашвили, так как он уже находится в заключении на основании приговора суда по другим делам.Между тем, суд заочно оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении двух других фигурантов данного дела - бывшего прокурора Зураба Адеишвили и бывшего министра обороны Давида Кезерашвили. Адеишвили и Кезерашвили находятся в розыске.По словам адвоката экс-президента Беки Басилая, мера пресечения ограничивала право Саакашвили на телефонные звонки. Теперь экс-президент сможет три раза в месяц говорить по телефону по 15 минут. Пересмотр меры пресечения проходил без адвокатов Саакашвили. Они покинули зал заседаний в знак протеста, после того как судья не допустила на процесс еще двух адвокатов, а также отклонила ходатайства о присутствии Саакашвили в зале суда и своем отводе. Заседание суда проходило на фоне акции сторонников экс-президента у здания суда и усиленных мер безопасности со стороны полиции. Акция прошла без инцидентов.Дело СаакашвилиМихаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Cобытия в "Имеди" произошли после разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси. Спецназ cпециального оперативного департамента и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала, владельцем которого был ныне покойный грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Следователю службы госинспектора Грузии не удалось опросить СаакашвилиГруппа врачей просит перевести Саакашвили в гражданскую клинику"Крики ни к чему не приведут" - евродепутаты раскритиковали грузинскую действительностьБудет ли Саакашвили присутствовать на суде?Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Следующее заседание по делу Саакашвили пройдет 29 ноября

17:35 10.11.2021 (обновлено: 17:39 10.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Несмотря на отмену меры пресечения в виде ареста, Саакашвили останется в тюрьме из-за приговоров по другим делам
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил следующее заседание по делу экс-президента Михаила Саакашвили на 29 ноября, заявила судья Нино Элиэшвили.
Заседание в суде в среду проходило без Саакашвили - тюремная администрация отказалась доставить экс-президента в суд, опасаясь провокаций при транспортировке.
Тбилисский городской суд в среду аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении находящегося в заключении Саакашвили по делу о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года.
Судья Нино Элиэшвили разъяснила, что суд не видит необходимости использования назначенного в виде меры пресечения ареста в отношении Саакашвили, так как он уже находится в заключении на основании приговора суда по другим делам.
Между тем, суд заочно оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении двух других фигурантов данного дела - бывшего прокурора Зураба Адеишвили и бывшего министра обороны Давида Кезерашвили. Адеишвили и Кезерашвили находятся в розыске.
По словам адвоката экс-президента Беки Басилая, мера пресечения ограничивала право Саакашвили на телефонные звонки. Теперь экс-президент сможет три раза в месяц говорить по телефону по 15 минут.
Пересмотр меры пресечения проходил без адвокатов Саакашвили. Они покинули зал заседаний в знак протеста, после того как судья не допустила на процесс еще двух адвокатов, а также отклонила ходатайства о присутствии Саакашвили в зале суда и своем отводе.
Заседание суда проходило на фоне акции сторонников экс-президента у здания суда и усиленных мер безопасности со стороны полиции. Акция прошла без инцидентов.

Дело Саакашвили

Михаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.
Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.
Акция протеста сторонников ЕНД у здания Тбилисского городского суда 10 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
Судья отказалась привозить Саакашвили в суд на процесс
15:45
Cобытия в "Имеди" произошли после разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси. Спецназ cпециального оперативного департамента и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала, владельцем которого был ныне покойный грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.

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Будет ли Саакашвили присутствовать на суде?
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