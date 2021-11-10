https://sputnik-georgia.ru/20211110/sudya-otkazalas-privozit-saakashvili-v-sud-na-protsess-261954752.html
Судья отказалась привозить Саакашвили в суд на процесс
Судья отказалась привозить Саакашвили в суд на процесс
В Тбилисском городском суде продолжается процесс по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T15:45+0400
2021-11-10T15:45+0400
2021-11-10T15:53+0400
новости
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суд
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Судья Нино Элиешвили отказала адвокатам в ходатайстве о присутствии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на заседании.После того, как выяснилось, что судья собирается ставить вопрос меры пресечения для Саакашвили по этому делу, адвокат Бека Басилая еще раз потребовал доставить Саакашвили в суд. Ходатайство было отклонено.Суд над Саакашвили: процесс начался со споров по поводу публичности заседания>>Это вызвало протест со стороны одного из обвиняемых по делу Гиги Угулава, который обвинил судью в предвзятости и выполнении указаний властей, за что был удален из зала суда.Процесс по делу о силовом разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и присвоении имущества его владельца Бадри Патаркацишвили в Тбилисском городском суде продолжается. Одним из его фигурантов является экс-президент Михаила Саакашвили, однако он не присутствует на процессе - пенитенциарная система отказалась его привозить в суд, мотивируя целями безопасности и состоянием здоровья самого Саакашвили.Суд пересматривает меру пресечения для Саакашвили. Пересмотр меры происходит каждый раз через девять месяцев, когда уже избранная мера в виде заключения теряет силу. Для Саакашвили очередной девятимесячный срок, избранный в свое время ему заочно, истекает 10 ноября.Дело в суде рассматривается с июня 2015 года.Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении полномочий, им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели, а затем на территории парка Рике был произведен силовой разгон манифестантов с использованием нелетального оружия. Кроме того, по версии следствия по приказу Саакашвили, высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
https://sputnik-georgia.ru/20211110/sud-nad-saakashvili-protsess-nachalsya-so-sporov-po-povodu-publichnosti-zasedaniya-261951378.html
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новости, грузия, суд, возвращение и арест саакашвили
Судья отказалась привозить Саакашвили в суд на процесс
15:45 10.11.2021 (обновлено: 15:53 10.11.2021)
В Тбилисском городском суде продолжается процесс по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Судья Нино Элиешвили отказала адвокатам в ходатайстве о присутствии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на заседании.
После того, как выяснилось, что судья собирается ставить вопрос меры пресечения для Саакашвили по этому делу, адвокат Бека Басилая еще раз потребовал доставить Саакашвили в суд. Ходатайство было отклонено.
Это вызвало протест со стороны одного из обвиняемых по делу Гиги Угулава, который обвинил судью в предвзятости и выполнении указаний властей, за что был удален из зала суда.
Процесс по делу о силовом разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и присвоении имущества его владельца Бадри Патаркацишвили в Тбилисском городском суде продолжается. Одним из его фигурантов является экс-президент Михаила Саакашвили, однако он не присутствует на процессе - пенитенциарная система отказалась его привозить в суд, мотивируя целями безопасности и состоянием здоровья самого Саакашвили.
Суд пересматривает меру пресечения для Саакашвили. Пересмотр меры происходит каждый раз через девять месяцев, когда уже избранная мера в виде заключения теряет силу. Для Саакашвили очередной девятимесячный срок, избранный в свое время ему заочно, истекает 10 ноября.
Дело в суде рассматривается с июня 2015 года.
Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении полномочий, им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели, а затем на территории парка Рике был произведен силовой разгон манифестантов с использованием нелетального оружия. Кроме того, по версии следствия по приказу Саакашвили, высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.
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