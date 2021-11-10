https://sputnik-georgia.ru/20211110/sud-nad-saakashvili-protsess-nachalsya-so-sporov-po-povodu-publichnosti-zasedaniya-261951378.html

Суд над Саакашвили: процесс начался со споров по поводу публичности заседания

Суд над Саакашвили: процесс начался со споров по поводу публичности заседания

Сторона защиты требует, чтобы на суде присутствовал сам Саакашвили, а также представители СМИ 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T14:37+0400

2021-11-10T14:37+0400

2021-11-10T14:42+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и других обвиняемых по делу потребовали от суда допустить журналистов в зал заседаний. Почему Саакашвили не будет в зале суда? Объяснение пенитенциарной службы>>На процессе присутствуют адвокаты Михаила Саакашвили, а также других обвиняемых по делу: экс-премьера Вано Мерабишвили, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, экс-министра обороны Давида Кезерашвили и экс-министра юстиции Зураба Адеишвили.Помимо сторон процесса, на суде также присутствуют наблюдатели, представители посольств и НПО. Право съемки судебного процесса получил только Общественный вещатель Грузии. Заседание началось с ходатайства адвокатов и обвиняемого по делу Гиги Угулава о допуске на заседание представителей других СМИ или же дать возможность Общественному вещателю вести прямой эфир из зала заседания. Однако судья Нино Эленишвили и прокуроры по делу были против этого ходатайства. Несмотря на это, адвокат Бека Басилая включил онлайн-трансляцию процесса через телефон, и желающие могут смотреть процесс над Саакашвили на оппозиционных телеканалах. В данный момент на процессе рассматривается вопрос присутствия Саакашвили на суде. Это очередное заседание рассмотрения дела по существу. Сам процесс начался в июне 2015 года. Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении полномочий и им грозит от 5 до 8 лет. По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих и незаконно использовано нелетальное оружие.Кроме того, по версии следствия по приказу Саакашвили, высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили