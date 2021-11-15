https://sputnik-georgia.ru/20211115/advokat-saakashvili-nazval-delo-o-popytke-gosperevorota-predvybornoy-kampaniey-262078820.html

Адвокат Саакашвили назвал дело о попытке госпереворота предвыборной кампанией

Адвокат Саакашвили назвал дело о попытке госпереворота предвыборной кампанией

Во избежание провокаций Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в присутствии на судебном заседании 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T14:12+0400

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2021-11-15T14:55+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Власти Грузии использовали дело о попытке государственного переворота до выборов и теперь, чтобы не допустить присутствия экс-президента Михаила Саакашвили в зале суда, сказал адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.Так адвокат прокомментировал заявление Специальной пенитенциарной службы, которая отказалась этапировать Саакашвили из тюремной больницы в зал суда в целях безопасности. Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках" проходит в эти минуты в Тбилисском городском суде.В качестве аргумента в ведомстве указали на уголовное дело, которое Служба госбезопасности возбудила за день до второго тура выборов в местные органы власти по статье "заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии". Как утверждает следствие, планировалось использовать для дестабилизации возможное этапирование Саакашвили из руставской тюрьмы.Во избежание провокаций Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в присутствии на судебном заседании и в среду, 10 ноября. Тогда рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года.Адвокат назвал бредом озвученные СГБ детали дела. "Расследование по данному делу ведется уже более месяца, и кроме непонятных записей мы ничего не услышали. Мы не видели ни одного действенного мероприятия со стороны Службы государственной безопасности и не увидим", - отметил Садзаглишвили.В настоящее время Саакашвили, который объявил голодовку в день задержания, 1 октября, находится в тюремной больнице в Тбилиси. Туда его этапировали из тюрьмы в городе Рустави 8 ноября. Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многофункциональную клинику, так как, по их словам, в тюремной больнице не смогут предоставить надлежащей медицинской помощи, а также обеспечить безопасность.Одной из причин отправки экс-президента в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной в прошлом Михаилом Саакашвили.СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять гражданскую клинику, чтобы его освободить.Между тем, в понедельник "Единое национальное движение" планирует блокировать автомобильное движение на обеих набережных Мтквари (Куры) в Тбилиси и парализовать столицу. Оппозиционеры требуют перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику и назначения досрочных парламентских выборов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211115/venok-i-tualetnaya-bumaga---u-zdaniya-suda-v-tbilisi-ustroili-performans-262072626.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили