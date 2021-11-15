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https://sputnik-georgia.ru/20211115/advokat-saakashvili-nazval-delo-o-popytke-gosperevorota-predvybornoy-kampaniey-262078820.html
Адвокат Саакашвили назвал дело о попытке госпереворота предвыборной кампанией
Адвокат Саакашвили назвал дело о попытке госпереворота предвыборной кампанией
Во избежание провокаций Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в присутствии на судебном заседании 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T14:12+0400
2021-11-15T14:55+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Власти Грузии использовали дело о попытке государственного переворота до выборов и теперь, чтобы не допустить присутствия экс-президента Михаила Саакашвили в зале суда, сказал адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.Так адвокат прокомментировал заявление Специальной пенитенциарной службы, которая отказалась этапировать Саакашвили из тюремной больницы в зал суда в целях безопасности. Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках" проходит в эти минуты в Тбилисском городском суде.В качестве аргумента в ведомстве указали на уголовное дело, которое Служба госбезопасности возбудила за день до второго тура выборов в местные органы власти по статье "заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии". Как утверждает следствие, планировалось использовать для дестабилизации возможное этапирование Саакашвили из руставской тюрьмы.Во избежание провокаций Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в присутствии на судебном заседании и в среду, 10 ноября. Тогда рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года.Адвокат назвал бредом озвученные СГБ детали дела. "Расследование по данному делу ведется уже более месяца, и кроме непонятных записей мы ничего не услышали. Мы не видели ни одного действенного мероприятия со стороны Службы государственной безопасности и не увидим", - отметил Садзаглишвили.В настоящее время Саакашвили, который объявил голодовку в день задержания, 1 октября, находится в тюремной больнице в Тбилиси. Туда его этапировали из тюрьмы в городе Рустави 8 ноября. Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многофункциональную клинику, так как, по их словам, в тюремной больнице не смогут предоставить надлежащей медицинской помощи, а также обеспечить безопасность.Одной из причин отправки экс-президента в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной в прошлом Михаилом Саакашвили.СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять гражданскую клинику, чтобы его освободить.Между тем, в понедельник "Единое национальное движение" планирует блокировать автомобильное движение на обеих набережных Мтквари (Куры) в Тбилиси и парализовать столицу. Оппозиционеры требуют перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику и назначения досрочных парламентских выборов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Адвокат Саакашвили назвал дело о попытке госпереворота предвыборной кампанией

14:12 15.11.2021 (обновлено: 14:55 15.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАдвокат Саакашвили - Дмитрий Садзаглишвили
Адвокат Саакашвили - Дмитрий Садзаглишвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Во избежание провокаций Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в присутствии на судебном заседании
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Власти Грузии использовали дело о попытке государственного переворота до выборов и теперь, чтобы не допустить присутствия экс-президента Михаила Саакашвили в зале суда, сказал адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.
Так адвокат прокомментировал заявление Специальной пенитенциарной службы, которая отказалась этапировать Саакашвили из тюремной больницы в зал суда в целях безопасности. Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках" проходит в эти минуты в Тбилисском городском суде.
В качестве аргумента в ведомстве указали на уголовное дело, которое Служба госбезопасности возбудила за день до второго тура выборов в местные органы власти по статье "заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии". Как утверждает следствие, планировалось использовать для дестабилизации возможное этапирование Саакашвили из руставской тюрьмы.

"Данное расследование начали именно поэтому – сначала оно было частью предвыборной кампании, а сейчас его хорошо использовали, чтобы оправдать отказ приводить Саакашвили на судебный процесс. Факт, что власти панически боятся появления Михаила Саакашвили на публике и делают все, чтобы помешать ему участвовать в том числе в собственных судебных процессах", - заявил Садзаглишвили.

Во избежание провокаций Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в присутствии на судебном заседании и в среду, 10 ноября. Тогда рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года.
Адвокат назвал бредом озвученные СГБ детали дела.
"Расследование по данному делу ведется уже более месяца, и кроме непонятных записей мы ничего не услышали. Мы не видели ни одного действенного мероприятия со стороны Службы государственной безопасности и не увидим", - отметил Садзаглишвили.
Акция-перформанс в поддержку Михаила Саакашвили у здания Тбилисского суда - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
Венок и туалетная бумага - перформанс у суда, где рассматривают дело Саакашвили
12:34
В настоящее время Саакашвили, который объявил голодовку в день задержания, 1 октября, находится в тюремной больнице в Тбилиси. Туда его этапировали из тюрьмы в городе Рустави 8 ноября.
Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многофункциональную клинику, так как, по их словам, в тюремной больнице не смогут предоставить надлежащей медицинской помощи, а также обеспечить безопасность.
Одной из причин отправки экс-президента в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной в прошлом Михаилом Саакашвили.
СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять гражданскую клинику, чтобы его освободить.
Между тем, в понедельник "Единое национальное движение" планирует блокировать автомобильное движение на обеих набережных Мтквари (Куры) в Тбилиси и парализовать столицу. Оппозиционеры требуют перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику и назначения досрочных парламентских выборов.

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