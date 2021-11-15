https://sputnik-georgia.ru/20211115/venok-i-tualetnaya-bumaga---u-zdaniya-suda-v-tbilisi-ustroili-performans-262072626.html

Венок и туалетная бумага - у здания суда в Тбилиси устроили перформанс

Венок и туалетная бумага - у здания суда в Тбилиси устроили перформанс

Тбилисский горсуд рассматривает так называемое "дело о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T12:34+0400

2021-11-15T12:34+0400

2021-11-15T12:34+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

суд

акция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24613/22/246132231_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d97d05b688f8b48f0c364a2614f9fa1c.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в Тбилисском городском суде идет параллельно с акцией оппозиции.Несколько сторонников Саакашвили принесли к зданию горсуда несколько пиджаков, чистящие средства, шампунь, туалетную бумагу, тюбик зубной пасты и венок. По их мнению, эти предметы свидетельствует об абсурдности выдвинутых против Саакашвили обвинений.Саакашвили не будет присутствовать на судебном процессе>>"Мы проводим этот перформанс, чтобы показать, насколько глупы выдвинутые против Михаила Саакашвили обвинения", - сказала участница акции Ирина Цаадзе.Участники акции также выразили протест в связи с тем, что Специальная пенитенциарная служба снова отказалась доставить заключенного экс-президента в суд.Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках", проходит без обвиняемого. Пенитенциарная служба отказалась этапировать его в суд, опасаясь провокаций.Саакашвили обвиняется в нецелевой трате бюджетных средств, 8,8 миллиона лари, на предметы роскоши в период его президентства. В длинном списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.Экс-президенту предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой по предварительному сговор и с использованием служебного положения (статья 182).Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, суд, акция