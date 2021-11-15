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Венок и туалетная бумага - у здания суда в Тбилиси устроили перформанс
Венок и туалетная бумага - у здания суда в Тбилиси устроили перформанс
Тбилисский горсуд рассматривает так называемое "дело о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T12:34+0400
2021-11-15T12:34+0400
2021-11-15T12:34+0400
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михаил саакашвили
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акция
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в Тбилисском городском суде идет параллельно с акцией оппозиции.Несколько сторонников Саакашвили принесли к зданию горсуда несколько пиджаков, чистящие средства, шампунь, туалетную бумагу, тюбик зубной пасты и венок. По их мнению, эти предметы свидетельствует об абсурдности выдвинутых против Саакашвили обвинений.Саакашвили не будет присутствовать на судебном процессе>>"Мы проводим этот перформанс, чтобы показать, насколько глупы выдвинутые против Михаила Саакашвили обвинения", - сказала участница акции Ирина Цаадзе.Участники акции также выразили протест в связи с тем, что Специальная пенитенциарная служба снова отказалась доставить заключенного экс-президента в суд.Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках", проходит без обвиняемого. Пенитенциарная служба отказалась этапировать его в суд, опасаясь провокаций.Саакашвили обвиняется в нецелевой трате бюджетных средств, 8,8 миллиона лари, на предметы роскоши в период его президентства. В длинном списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.Экс-президенту предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой по предварительному сговор и с использованием служебного положения (статья 182).Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, суд, акция
Венок и туалетная бумага - у здания суда в Тбилиси устроили перформанс
Тбилисский горсуд рассматривает так называемое "дело о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в Тбилисском городском суде идет параллельно с акцией оппозиции.
Несколько сторонников Саакашвили принесли к зданию горсуда несколько пиджаков, чистящие средства, шампунь, туалетную бумагу, тюбик зубной пасты и венок. По их мнению, эти предметы свидетельствует об абсурдности выдвинутых против Саакашвили обвинений.
"Мы проводим этот перформанс, чтобы показать, насколько глупы выдвинутые против Михаила Саакашвили обвинения", - сказала участница акции Ирина Цаадзе.
Участники акции также выразили протест в связи с тем, что Специальная пенитенциарная служба снова отказалась доставить заключенного экс-президента в суд.
Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках", проходит без обвиняемого. Пенитенциарная служба отказалась этапировать его в суд, опасаясь провокаций.
Саакашвили обвиняется в нецелевой трате бюджетных средств, 8,8 миллиона лари, на предметы роскоши в период его президентства. В длинном списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.
Экс-президенту предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой по предварительному сговор и с использованием служебного положения (статья 182).
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