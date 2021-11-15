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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211115/popalis-v-seti-vychislili-novogo-boyfrenda-kristiny-asmus-262074337.html
Попались: в Сети вычислили нового бойфренда Кристины Асмус
Попались: в Сети вычислили нового бойфренда Кристины Асмус
Поклонники решили разобраться, что же происходит в жизни их кумира, и провели свое расследование 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T13:03+0400
2021-11-15T13:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
гарик харламов
светская хроника
кристина асмус
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Фанаты российской актрисы Кристины Асмус сгорают от желания узнать подробности из ее личной жизни: в Сети вычислили нового бойфренда экс-жены Гарика Харламова. Асмус больше года находится в разводе. Ее экс-супруг юморист Харламов нашел новую любовь в лице коллеги по сериалу "Гусар" Катерины Ковальчук. Пара больше не скрывает своих чувств, что заставляет фанатов все больше говорить о личной жизни Асмус. Недавно актриса созналась в том, что познакомила нового мужчину с дочкой, но его личность так и не раскрыла. И тогда поклонники решили сделать это за нее. Недавно пользователи сетей думали, что Кристина состоит в отношениях с продюсером сериала "След" - Борисом Кокиным, но теперь уверены, что ее новым избранником стал актер Роман Евдокимов. Асмус и Евдокимов вместе играют в театре, а снимки Кристины постоянно появляются на личной странице Романа в Инстаграм. Вот почему поклонники уверены - это он! Пока актриса никак не прокомментировала догадки фанатов и вряд ли сделает это в ближайшее время, ведь она редко показывает частную жизнь. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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гарик харламов, светская хроника, кристина асмус, российский шоу-бизнес

Попались: в Сети вычислили нового бойфренда Кристины Асмус

13:03 15.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Поклонники решили разобраться, что же происходит в жизни их кумира, и провели свое расследование
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Фанаты российской актрисы Кристины Асмус сгорают от желания узнать подробности из ее личной жизни: в Сети вычислили нового бойфренда экс-жены Гарика Харламова.
Асмус больше года находится в разводе. Ее экс-супруг юморист Харламов нашел новую любовь в лице коллеги по сериалу "Гусар" Катерины Ковальчук. Пара больше не скрывает своих чувств, что заставляет фанатов все больше говорить о личной жизни Асмус.
Недавно актриса созналась в том, что познакомила нового мужчину с дочкой, но его личность так и не раскрыла. И тогда поклонники решили сделать это за нее.
Недавно пользователи сетей думали, что Кристина состоит в отношениях с продюсером сериала "След" - Борисом Кокиным, но теперь уверены, что ее новым избранником стал актер Роман Евдокимов.
Асмус и Евдокимов вместе играют в театре, а снимки Кристины постоянно появляются на личной странице Романа в Инстаграм. Вот почему поклонники уверены - это он! Пока актриса никак не прокомментировала догадки фанатов и вряд ли сделает это в ближайшее время, ведь она редко показывает частную жизнь.
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