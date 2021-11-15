https://sputnik-georgia.ru/20211115/saakashvili-ne-budet-prisutstvovat-na-sudebnom-protsesse-262071159.html

Саакашвили не будет присутствовать на судебном процессе

Саакашвили не будет присутствовать на судебном процессе

Бывшему президенту Грузии будет дана возможность участвовать в судебном процессе в онлайн-формате 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T11:57+0400

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михаил саакашвили

специальная пенитенциарная служба

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Администрация тюрем Грузии в целях безопасности отказалась этапировать экс-президента Михаила Саакашвили из тюремной больницы в зал суда, однако может предоставить возможность участия Саакашвили в судебном процессе в онлайн-режиме, говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.В Тбилисском городском суде в настоящее время проходит процесс по так называемому "делу о пиджаках". Экс-президенту предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой по предварительному сговор и с использованием служебного положения (статья 182).В качестве основания для отказа этапировать Саакашвили в суд пенитенциарная служба назвала расследование Службы Госбезопасности по статье "Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии". Как заявило ранее СГБ, планировалось воспрепятствование этапированию Саакашвили в пенитенциарное учреждение, блокирование дорог, ведущих к учреждению, с помощью машин, принадлежащих представителям ряда политических партий."Они намеревались осуществить указанное действие деструктивного характера, в котором приняли бы участие примерно 500 – 600 машин, что вызвало бы бесконтрольную ситуацию, хаос. Созданная ситуация помешала бы процессу этапирования Михаила Саакашвили. Действия подобного вида могут иметь место во время его сопровождения в зал суда", - отметила пенитенциарная служба.В понедельник крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" планирует перекрыть движение на обеих набережных Мтквари (Куры) в Тбилиси и парализовать столицу. Оппозиционеры требуют перевода объявившего голодовку 46 дней назад Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику и назначения досрочных парламентских выборов.Что касается сегодняшнего судебного процесса, Саакашвили обвиняется в нецелевой трате бюджетных средств, 8,8 миллиона лари, на предметы роскоши в период его президентства. В длинном списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили