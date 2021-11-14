https://sputnik-georgia.ru/20211114/saakashvili-gotov-prisutstvovat-na-zavtrashnem-sudebnom-protsesse-262061359.html
Саакашвили готов присутствовать на завтрашнем судебном процессе
Саакашвили готов присутствовать на завтрашнем судебном процессе
Саакашвили имеет право принимать непосредственное участие в процессе, заявил адвокат 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T22:13+0400
2021-11-14T22:13+0400
2021-11-14T22:13+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилисский городской суд
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет присутствовать на завтрашнем судебном процессе в Тбилисском городском суде и для этого существуют все процессуальные основания, заявил его адвокат Бека Басилая.Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, состоится 11.00 в понедельник в Тбилисском городском суде.Адвокаты Саакашвили покинули зал суда в знак протеста >>Дело "о пиджаках" касается нецелевой траты бюджетных средств Михаилом Саакашвили на предметы роскоши в период его президентства. В длинном списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.Как отметил адвокат, Саакашвили имеет право принимать непосредственное участие в процессе, а государство обязано обеспечить ему исполнение этого права.Также Басилая отметил ухудшившееся состояние экс-президента и возникшее у него ощущение слабости.Как заявил ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, присутствие Саакашвили на суде будет зависеть от его состояния здоровья. По этой же причине, а также во избежании провокаций Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в присутствии на предыдущем судебном заседании в среду, 10 ноября.Минюст Грузии приветствует решение Страсбургского суда по Саакашвили >>Тбилисский городской суд в среду упразднил меру пресечения для экс-президента по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Адвокаты Саакашвили заявили, что таким образом Саакашвили сможет получить право на телефонные разговоры.Михаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет. Следующее слушание назначено на 29 ноября.Саакашвили ждет еще один суд - на очереди "дело о пиджаках" >>Саакашвили, объявивший голодовку 45 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него с фальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили готов присутствовать на завтрашнем судебном процессе
Саакашвили имеет право принимать непосредственное участие в процессе, заявил адвокат
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет присутствовать на завтрашнем судебном процессе в Тбилисском городском суде и для этого существуют все процессуальные основания, заявил его адвокат Бека Басилая.
Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, состоится 11.00 в понедельник в Тбилисском городском суде.
Дело "о пиджаках" касается нецелевой траты бюджетных средств Михаилом Саакашвили на предметы роскоши в период его президентства. В длинном списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.
"Завтра слушание "дела о пиджаках" назначено на 11:00, запрос из суда о присутствии Саакашвили был отправлен в пятницу, поэтому есть все процессуальные основания для перевода Саакашвили", - сказал Басилая.
Как отметил адвокат, Саакашвили имеет право принимать непосредственное участие в процессе, а государство обязано обеспечить ему исполнение этого права.
Также Басилая отметил ухудшившееся состояние экс-президента и возникшее у него ощущение слабости.
Как заявил ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, присутствие Саакашвили на суде будет зависеть от его состояния здоровья. По этой же причине, а также во избежании провокаций Специальная пенитенциарная служба отказала Саакашвили в присутствии на предыдущем судебном заседании в среду, 10 ноября.
Тбилисский городской суд в среду упразднил меру пресечения для экс-президента по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Адвокаты Саакашвили заявили, что таким образом Саакашвили сможет получить право на телефонные разговоры.
Михаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.
Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет. Следующее слушание назначено на 29 ноября.
Саакашвили, объявивший голодовку 45 дней назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него с фальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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