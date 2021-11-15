https://sputnik-georgia.ru/20211115/stena-mnogokvartirnogo-doma-rukhnula-v-batumi-idet-evakuatsiya-zhiltsov-262098579.html

Стена многоквартирного дома рухнула в Батуми: идет эвакуация жильцов

Стена многоквартирного дома рухнула в Батуми: идет эвакуация жильцов

Все семьи будут переведены в безопасные места, сначала в гостиницы, а затем на съемные квартиры, заявил представитель мэрии 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T23:44+0400

2021-11-15T23:44+0400

2021-11-15T23:44+0400

происшествия

новости

грузия

батуми

обрушение жилого дома в батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/15/252078316_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_761c14f99142abc76b9620f7a8f3465e.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Все жители многоквартирного жилого дома на улице Руруа в городе Батуми, где обвалилась часть стены, эвакуированы в безопасное место.После обрушения одной из стен, специалисты посчитали, что данное здание может представлять опасность для жителей дома, поэтому они были экстренно эвакуированы.По словам главы службы муниципального обслуживания мэрии Джабы Беридзе, жители будут переведены в гостиницу, а затем, в случае необходимости, для них арендуют жилплощади на время проверки устойчивости здания Национальном бюро экспертизы им. Левана Самхараули."После первичной проверки было решено, что все семьи будут переведены в безопасные места, сначала в гостиницы, а затем на съемные квартиры. Бюро судебно-медицинской экспертизы Самхараули изучит здание, и мэрия примет дальнейшие решения в соответствии с заключением", - сказал Беридзе.В октября Грузию потрясла трагедия, произошедшая в Батуми - в полдень 8 октября произошло обрушение подъезда в жилом многоквартирном доме. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя женщина скончалась в больнице. Из девяти погибших трое – дети. Четыре жертвы обрушения – двое взрослых и двое несовершеннолетних – члены одной семьи.По данным следствия, строительные и ремонтные работы в одной из квартир дома велись с грубым нарушением правил безопасности.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211016/v-batumi-poyavitsya-memorial-v-pamyat-o-zhertvakh-tragedii-260614532.html

https://sputnik-georgia.ru/20211019/v-batumi-iz-avariynogo-doma-evakuirovali-neskolko-desyatkov-semey-261305048.html

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми