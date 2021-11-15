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https://sputnik-georgia.ru/20211115/stena-mnogokvartirnogo-doma-rukhnula-v-batumi-idet-evakuatsiya-zhiltsov-262098579.html
Стена многоквартирного дома рухнула в Батуми: идет эвакуация жильцов
Стена многоквартирного дома рухнула в Батуми: идет эвакуация жильцов
Все семьи будут переведены в безопасные места, сначала в гостиницы, а затем на съемные квартиры, заявил представитель мэрии 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T23:44+0400
2021-11-15T23:44+0400
происшествия
новости
грузия
батуми
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Все жители многоквартирного жилого дома на улице Руруа в городе Батуми, где обвалилась часть стены, эвакуированы в безопасное место.После обрушения одной из стен, специалисты посчитали, что данное здание может представлять опасность для жителей дома, поэтому они были экстренно эвакуированы.По словам главы службы муниципального обслуживания мэрии Джабы Беридзе, жители будут переведены в гостиницу, а затем, в случае необходимости, для них арендуют жилплощади на время проверки устойчивости здания Национальном бюро экспертизы им. Левана Самхараули."После первичной проверки было решено, что все семьи будут переведены в безопасные места, сначала в гостиницы, а затем на съемные квартиры. Бюро судебно-медицинской экспертизы Самхараули изучит здание, и мэрия примет дальнейшие решения в соответствии с заключением", - сказал Беридзе.В октября Грузию потрясла трагедия, произошедшая в Батуми - в полдень 8 октября произошло обрушение подъезда в жилом многоквартирном доме. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя женщина скончалась в больнице. Из девяти погибших трое – дети. Четыре жертвы обрушения – двое взрослых и двое несовершеннолетних – члены одной семьи.По данным следствия, строительные и ремонтные работы в одной из квартир дома велись с грубым нарушением правил безопасности.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми

Стена многоквартирного дома рухнула в Батуми: идет эвакуация жильцов

23:44 15.11.2021
© Sputnik / Seyran BaroyanСкорая помощь 112 в Батуми на месте акции протеста у дома правительства Аджарии
Скорая помощь 112 в Батуми на месте акции протеста у дома правительства Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Все семьи будут переведены в безопасные места, сначала в гостиницы, а затем на съемные квартиры, заявил представитель мэрии
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Все жители многоквартирного жилого дома на улице Руруа в городе Батуми, где обвалилась часть стены, эвакуированы в безопасное место.
После обрушения одной из стен, специалисты посчитали, что данное здание может представлять опасность для жителей дома, поэтому они были экстренно эвакуированы.
По словам главы службы муниципального обслуживания мэрии Джабы Беридзе, жители будут переведены в гостиницу, а затем, в случае необходимости, для них арендуют жилплощади на время проверки устойчивости здания Национальном бюро экспертизы им. Левана Самхараули.
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В Батуми появится мемориал в память о жертвах трагедии
16 октября, 20:32
"После первичной проверки было решено, что все семьи будут переведены в безопасные места, сначала в гостиницы, а затем на съемные квартиры. Бюро судебно-медицинской экспертизы Самхараули изучит здание, и мэрия примет дальнейшие решения в соответствии с заключением", - сказал Беридзе.
В октября Грузию потрясла трагедия, произошедшая в Батуми - в полдень 8 октября произошло обрушение подъезда в жилом многоквартирном доме. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя женщина скончалась в больнице. Из девяти погибших трое – дети. Четыре жертвы обрушения – двое взрослых и двое несовершеннолетних – члены одной семьи.
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По данным следствия, строительные и ремонтные работы в одной из квартир дома велись с грубым нарушением правил безопасности.

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