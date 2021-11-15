https://sputnik-georgia.ru/20211115/u-direktora-tyuremnoy-bolnitsy-gde-soderzhitsya-saakashvili-vyyavili-koronavirus-262080690.html

У директора тюремной больницы, где содержится Саакашвили, выявили коронавирус

У директора тюремной больницы, где содержится Саакашвили, выявили коронавирус

Экс-президенту Грузии, в случае его согласия, будет сделан ПЦР-тест на коронавирус 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T15:33+0400

2021-11-15T15:33+0400

2021-11-15T15:33+0400

новости

грузия

тюрьма

коронавирус covid-19

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. У директора глданской тюремной больницы №18 Давида Дараселия выявлен коронавирус, информацию Sputnik подтвердила глава пресс-центра Специальной пенитенциарной службы Натия Геденидзе."Коронавирус у Давида Дараселия выявили несколько дней назад. Не могу назвать точного числа. Но подчеркиваю, что COVID-19 у него подтвердился после посещения гражданской клиники и проведенных там процедур. Пенитенциарное учреждение он не посещал", - рассказала Геденидзе.Адвокат Саакашвили назвал дело о попытке госпереворота предвыборной кампанией>>По ее словам, согласно протоколу, все сотрудники пенитенциарной службы перед входом в учреждение проходят тестирование. На момент посещения тюремной больницы Дарасалия не был инфицирован.Кроме того, как отметила Геденидзе, с заключенным Михаилом Саакашвили Дараселия контактов не имел."Могу сказать, что он не встречался с Саакашвили", - сказала Геденидзе.Вместе с тем она сообщила, что, согласно протоколу, всем заключенным тюрьмы делают ПЦР-тесты, в том числе и Саакашвили."Не могу сказать точно, сделали ли ему уже тест или пока нет. Если заключенный согласится на тест, мы опубликуем информацию", - сказала Геденидзе.Накануне стало известно об инфицировании осужденного за попытку отравления секретаря-референта Католикоса-Патриарха Шорены Тетруашвили отца Георгия Мамаладзе, который отбывает наказание в той же глданской тюрьме. Из-за сопутствующих заболеваний было принято решение о его переводе в гражданскую клинику "Вивамед".Сторонники экс-президента Саакашвили заявили, что коронавирус может подтвердиться и у экс-президента, а пенитенциарное учреждение уже объявили "красной зоной". Пенитенциарная служба опровергла эту информацию.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад. В понедельник 8 ноября он был переведен из Руставской тюрьмы в Гладкую тюремную больницу №18. Хотя сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивают на переводе в гражданскую клинику. В поддержку этого требования 10 оппозиционных депутатов парламента Грузии объявили голодовку, а в Тбилиси и других городах Грузии проходят перманентные акции протеста.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тюрьма, коронавирус covid-19, возвращение и арест саакашвили