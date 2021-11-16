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Певица Нуца Хурцидзе вновь произвела фурор на "Голосе" в Греции - ВИДЕО

Певица Нуца Хурцидзе вновь произвела фурор на "Голосе" в Греции - ВИДЕО

У девушки определенно хороший вкус и прекрасный вокал - члены жюри вновь были в восторге от Нуцы 16.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Грузинская исполнительница Нуца Хурцидзе вновь произвела фурор на проекте "Голос" в Греции и стала лидером этапа "Нокауты".Для этого тура 19-летняя грузинка выбрала композицию Golden Slumbers культовой британской рок-группы The Beatles. Жюри было в восторге от исполнения Нуцы и дало ей "зеленый свет".У Нуцы Хурцидзе, надо отметить, отличный вкус. На слепых прослушиваниях девушка представила необычную версию песни "Bohemian Rhapsody" группы Queen, продемонстрировав уникальные возможности своего голоса.На кастинге к ней повернулись все четверо членов жюри – Константинос Аргирос, Панос Музуракис, Елена Папаризу и Сакис Рувас, который, кстати, "заблокировал" Музуракиса. Это значит, что конкурсант не сможет попасть к нему в команду. В итоге грузинка пошла в команду Сакиса Руваса.Нуца Хурцидзе, по собственному признанию, поет с четырех лет. Сейчас певица живет в Греции, хотя изначально приехала туда просто на каникулы. Из-за пандемии коронавируса ей пришлось остаться.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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