https://sputnik-georgia.ru/20211117/tot-zhe-tipazh-eks-zhenikh-dzhey-lo-priudaril-za-zvezdoy-realiti-shou-262139517.html

Тот же типаж: экс-жених Джей Ло приударил за звездой реалити-шоу

Тот же типаж: экс-жених Джей Ло приударил за звездой реалити-шоу

Спортсмен всем видом показал, что, несмотря на предательство певицы, готов строить новые серьезные отношения 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T12:14+0400

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2021-11-17T12:14+0400

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дженнифер лопес

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Экс-жених американской певицы Джей Ло удивил фанатов: Алекс Родригес решил приударить за звездой реалити-шоу, похожей на его бывшую возлюбленную. В начале 2021 года Лопес разорвала помолвку со спортсменом и ушла от него. Через несколько недель звезда начала снова встречаться с бывшим бойфрендом Беном Аффлеком, а их воссоединение стало самой обсуждаемой новостью в Сети. Но Родригес не теряет надежды обрести новую любовь. Не так давно журналисты Page Six узнали, что Родригес начал ухаживать за 53-летней звездой реалити Келли Бенсимон. Женщина прославилась после шоу Real Housewife. Официальный представитель Алекса уже подтвердил, что бейсболист и Келли много общаются. Фанаты тут же рассмотрели фотографии Бенсимон в Сети и пришли к выводу, что у Родригеса есть определенный типаж женщин, а Келли чем-то похожа на Лопес. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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дженнифер лопес, зарубежные звезды