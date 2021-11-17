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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211117/tot-zhe-tipazh-eks-zhenikh-dzhey-lo-priudaril-za-zvezdoy-realiti-shou-262139517.html
Тот же типаж: экс-жених Джей Ло приударил за звездой реалити-шоу
Тот же типаж: экс-жених Джей Ло приударил за звездой реалити-шоу
Спортсмен всем видом показал, что, несмотря на предательство певицы, готов строить новые серьезные отношения 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T12:14+0400
2021-11-17T12:14+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дженнифер лопес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Экс-жених американской певицы Джей Ло удивил фанатов: Алекс Родригес решил приударить за звездой реалити-шоу, похожей на его бывшую возлюбленную. В начале 2021 года Лопес разорвала помолвку со спортсменом и ушла от него. Через несколько недель звезда начала снова встречаться с бывшим бойфрендом Беном Аффлеком, а их воссоединение стало самой обсуждаемой новостью в Сети. Но Родригес не теряет надежды обрести новую любовь. Не так давно журналисты Page Six узнали, что Родригес начал ухаживать за 53-летней звездой реалити Келли Бенсимон. Женщина прославилась после шоу Real Housewife. Официальный представитель Алекса уже подтвердил, что бейсболист и Келли много общаются. Фанаты тут же рассмотрели фотографии Бенсимон в Сети и пришли к выводу, что у Родригеса есть определенный типаж женщин, а Келли чем-то похожа на Лопес. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дженнифер лопес, зарубежные звезды

Тот же типаж: экс-жених Джей Ло приударил за звездой реалити-шоу

12:14 17.11.2021
© photo: Sputnik / Eugene Odinokov / Перейти в фотобанкКонцерт Дженнифер Лопес в Москве
Концерт Дженнифер Лопес в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Eugene Odinokov
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Спортсмен всем видом показал, что, несмотря на предательство певицы, готов строить новые серьезные отношения
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Экс-жених американской певицы Джей Ло удивил фанатов: Алекс Родригес решил приударить за звездой реалити-шоу, похожей на его бывшую возлюбленную.
В начале 2021 года Лопес разорвала помолвку со спортсменом и ушла от него. Через несколько недель звезда начала снова встречаться с бывшим бойфрендом Беном Аффлеком, а их воссоединение стало самой обсуждаемой новостью в Сети. Но Родригес не теряет надежды обрести новую любовь.
Не так давно журналисты Page Six узнали, что Родригес начал ухаживать за 53-летней звездой реалити Келли Бенсимон. Женщина прославилась после шоу Real Housewife. Официальный представитель Алекса уже подтвердил, что бейсболист и Келли много общаются.
"Они часто переписываются. И это мило, ведь они активно флиртуют. Алекс позвал Келли на свидание, но пока она не дала ответ", - рассказал источник издания.
Фанаты тут же рассмотрели фотографии Бенсимон в Сети и пришли к выводу, что у Родригеса есть определенный типаж женщин, а Келли чем-то похожа на Лопес.
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