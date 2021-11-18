https://sputnik-georgia.ru/20211118/saakashvili-nakhoditsya-v-reanimatsii-tyuremnoy-bolnitsy-262199066.html

Саакашвили находится в реанимации тюремной больницы

Саакашвили находится в реанимации тюремной больницы

После встречи с адвокатами Михаил Саакашвили потерял сознание, и его унесли на носилках 18.11.2021, Sputnik Грузия

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грузия

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поместили в реанимационное отделение тюремной больницы после того, как он потерял сознание, сказал один из его адвокатов Ника Гварамия журналистам. Наблюдавшая за состоянием Саакашвили группа врачей встречается с министром>>Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось в присутствии адвокатов. Как ранее рассказал адвокат Бека Басилая, после встречи, когда экс-президент покидал комнату, он поскользнулся и упал. После этого сотрудники пенитенциарной службы унесли его на носилках. Он также добавил, что не может заставить Саакашвили прекратить голодовку. Позже небольшой комментарий сделала реаниматолог. По ее словам, у Саакашвили поднялось артериальное давление до 180. В настоящее время он контактен. У глданской тюрьмы собрались сторонники Саакашвили. На месте мобилизована полиция. Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси.Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику>>Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тюрьма, возвращение и арест саакашвили