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Саакашвили находится в реанимации тюремной больницы
Саакашвили находится в реанимации тюремной больницы
После встречи с адвокатами Михаил Саакашвили потерял сознание, и его унесли на носилках 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T20:12+0400
2021-11-18T20:12+0400
2021-11-18T21:41+0400
новости
грузия
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поместили в реанимационное отделение тюремной больницы после того, как он потерял сознание, сказал один из его адвокатов Ника Гварамия журналистам. Наблюдавшая за состоянием Саакашвили группа врачей встречается с министром>>Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось в присутствии адвокатов. Как ранее рассказал адвокат Бека Басилая, после встречи, когда экс-президент покидал комнату, он поскользнулся и упал. После этого сотрудники пенитенциарной службы унесли его на носилках. Он также добавил, что не может заставить Саакашвили прекратить голодовку. Позже небольшой комментарий сделала реаниматолог. По ее словам, у Саакашвили поднялось артериальное давление до 180. В настоящее время он контактен. У глданской тюрьмы собрались сторонники Саакашвили. На месте мобилизована полиция. Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси.Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику>>Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тюрьма, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили находится в реанимации тюремной больницы
20:12 18.11.2021 (обновлено: 21:41 18.11.2021)
После встречи с адвокатами Михаил Саакашвили потерял сознание, и его унесли на носилках
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поместили в реанимационное отделение тюремной больницы после того, как он потерял сознание, сказал один из его адвокатов Ника Гварамия журналистам.
Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось в присутствии адвокатов. Как ранее рассказал адвокат Бека Басилая, после встречи, когда экс-президент покидал комнату, он поскользнулся и упал. После этого сотрудники пенитенциарной службы унесли его на носилках.
"Врачи делают все возможное. Но как долго это продлится, я не знаю", - сказал Гварамия после того, как вышел из здания тюремной больницы.
Он также добавил, что не может заставить Саакашвили прекратить голодовку.
Позже небольшой комментарий сделала реаниматолог. По ее словам, у Саакашвили поднялось артериальное давление до 180. В настоящее время он контактен.
У глданской тюрьмы собрались сторонники Саакашвили. На месте мобилизована полиция.
Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси.
Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.
Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
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