https://sputnik-georgia.ru/20211118/nablyudavshaya-za-sostoyaniem-saakashvili-gruppa-vrachey-vstrechaetsya-s-ministrom--262198282.html

Наблюдавшая за состоянием Саакашвили группа врачей встречается с министром

Наблюдавшая за состоянием Саакашвили группа врачей встречается с министром

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, отправилась на встречу с главой Минздрава Грузии Екатериной Тикарадзе после... 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T19:48+0400

2021-11-18T19:48+0400

2021-11-18T19:54+0400

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грузия

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, отправилась на встречу с главой Минздрава Грузии Екатериной Тикарадзе после того, как в тюремной больнице резко ухудшилось состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, говорится в сообщении на странице омбудсмена в Facebook. Cостояние здоровья Саакашвили стабильное - пенитенциарная служба>>Ранее один из адвокатов экс-президента Бека Басилая сообщил журналистам, что после встречи с адвокатами Саакашвили поскользнулся и упал. Когда Саакашвили уносили на носилках, он ничего не говорил и у него были закрыты глаза. Позже Специальная пенитенциарная служба заявила, что состояние Саакашвили стабильное.Омбудсмен созвала консилиум во вторник для того, чтобы эксперты оценили условия в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне группа врачей огласила заключение, согласно которому тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению надлежащим образом пациентов в таком критическом состоянии, как Саакашвили.В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику>>Саакашвили объявил голодовку 49 дней назад. Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тюрьма, возвращение и арест саакашвили