https://sputnik-georgia.ru/20211118/natsdvizhenie-anonsirovalo-aktsiyu-protesta-v-tbilisi-iz-za-ukhudsheniya-sostoyaniya-saakashvili--262199348.html

"Нацдвижение" после обморока Саакашвили анонсировало акцию протеста в Тбилиси

"Нацдвижение" после обморока Саакашвили анонсировало акцию протеста в Тбилиси

Главная оппозиционная партия Грузии изменила планы - в Тбилиси планируется масштабная акция протеста с участием жителей регионов 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T20:20+0400

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новости

грузия

единое нацдвижение

тюрьма

акция

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на фоне резкого ухудшения состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили призвал сторонников в пятницу собраться на акции протеста в центре Тбилиси. Саакашвили находится в реанимации тюремной больницы>>Таким образом, в Тбилиси пройдут не три небольшие акции, которые планировались в трех частях города, а одна - масштабная с участием жителей регионов. Мелия призвал сторонников собраться на площади Республики в 15:00, "тепло одеться и приготовиться к долгой ненасильственной борьбе". "Нацдвижение" и соратники партии требуют перевода Саакашвили, объявившего голодовку 49 дней назад, в гражданскую многопрофильную клинику. В настоящее время экс-президент находится в реанимационном отделении глданской тюремной больницы №18 в Тбилиси. Наблюдавшая за состоянием Саакашвили группа врачей встречается с министром>>Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось, и он потерял сознание. Это произошло в четверг вечером в присутствии адвокатов. Как рассказал один из его защитников Бека Басилая, после встречи, когда экс-президент покидал комнату, он поскользнулся и упал. После этого сотрудники пенитенциарной службы унесли его на носилках.Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу после того, как он перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику>>Кроме того, накануне группа врачей, созванная Народным защитником Грузии, огласила заключение консилиума, согласно которому тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению надлежащим образом пациентов в таком критическом состоянии, как Саакашвили.Саакашвили тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, единое нацдвижение, тюрьма, акция, возвращение и арест саакашвили