https://sputnik-georgia.ru/20211119/morgenshtern-dast-kontsert-v-moskve-262176136.html

Моргенштерн даст концерт в Москве

Моргенштерн даст концерт в Москве

На концерте действует ограничение по возрасту 18+, а также дресс-код и фейсконтроль 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T07:11+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Известный российский рэпер Моргенштерн даст концерт в Soho Rooms в пятницу, 19 ноября, сообщается на сайте комплекса.Это выступление, которое должно было состояться 30 октября, но ввиду введенных в Москве временных ограничений, связанных с коронавирусом, было перенесено. "Казалось бы, что на хип-хоп площадке сложно удивить любителей музыки, но он доказал обратное: его канал собирает миллионные просмотры. Рэпер дает концерты и продолжает записывать альбомы, а также отдельные треки. Вторая пластинка, запись которой проходила онлайн, набрала во "ВКонтакте" рекордные 70 млн прослушиваний. В 2020 году издание "Форбс" поместило его имя в топ рейтинга "30 самых перспективных россиян до 30 лет" в категории "Музыка", а число просмотров его клипов на YouTube перевалило за 200 миллионов!", - говорится в анонсе концерта. На концерте действует ограничение по возрасту18+, а также дресс-код (коктейль) и фейсконтроль.В последнее время Алишер Моргенштерн часто попадает в скандалы и курьезные ситуации. Журналисты следят за каждым его словом и действием, общественность порой протестует против его концертов - якобы из-за "нецерзурщины" и пропаганды нездорового образа жизни. Но Моргенштерну, похоже, все это только на руку: популярность рэпера растет на глазах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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