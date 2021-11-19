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Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь в Гори на своих условиях
Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь в Гори на своих условиях
ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на этапирование из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в городе Гори... 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T21:04+0400
2021-11-19T21:04+0400
2021-11-19T21:16+0400
новости
грузия
голодовка
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на этапирование из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в городе Гори, сказал адвокат заключенного Ника Гварамия.Ранее экс-президент выразил готовность прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную клинику. Об этом он заявил в ответ на призыв Европейского суда по правам человека прекратить голодовку. По его словам, адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты сегодня же отправятся в Гори, чтобы осмотреть клинику."протокол восстановления после голодовки должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты, - заявил адвокат..Ранее одной из причин отказа переводить голодающего с 1 октября Саакашвили в гражданскую больницу власти назвали расследование Службы государственной безопасности, согласно которому сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. Уголовное дело возбуждено о попытке госпереворота в стране."Они пойдут на все, включая кровопролитие" - Кобахидзе о целях "Нацдвижения">>Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, голодовка, тюрьма, возвращение и арест саакашвили
ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на этапирование из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в городе Гори, сказал адвокат заключенного Ника Гварамия.
Ранее экс-президент выразил готовность прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную клинику. Об этом он заявил в ответ на призыв Европейского суда по правам человека прекратить голодовку.
"Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори, и прекратит голодовку после размещения в клинике. Для нас этот госпиталь неизвестен, несмотря на то что он построен Саакашвили, но знаем что он оснащен высокотехнологично", - заявил Гварамия.
По его словам, адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты сегодня же отправятся в Гори, чтобы осмотреть клинику.
"протокол восстановления после голодовки должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты, - заявил адвокат..
Ранее одной из причин отказа переводить голодающего с 1 октября Саакашвили в гражданскую больницу власти назвали расследование Службы государственной безопасности, согласно которому сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. Уголовное дело возбуждено о попытке госпереворота в стране.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Киев призывает
власти Грузии перевести Саакашвили в гражданскую клинику
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- главный вопрос остается без ответа
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